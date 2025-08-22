São Paulo anuncia a renovação de contrato com o volante Pablo Maia até o fim de 2029 Estadão Conteúdo 22.08.25 19h44 O São Paulo anunciou nesta sexta-feira a renovação de contrato do volante Pablo Maia. O jogador de 23 anos tinha vínculo até o fim de 2027, mas após se reunir com a diretoria são-paulina, o acordo se estendeu até dezembro de 2029. O clube já vinha negociando uma permanência há algum tempo, quando ele ainda estava em recuperação de uma grave lesão no tornozelo direito. Satisfeito com o desfecho, ele celebrou o acordo em entrevista ao site oficial. "Estou muito feliz por renovar com o São Paulo, clube que é a minha casa e me formou como atleta e como pessoa. É um momento muito feliz para mim e toda a minha família", disse o camisa 29, que foi revelado em Cotia. O presidente Julio Casares também festejou o acerto com o jogador. "O Pablo tem o espírito guerreiro que essa camisa representa e é uma satisfação contar com ele por mais tempo", afirmou o mandatário são-paulino. Apesar do pouco tempo de carreira, o jogador já conquistou três títulos pelo clube. O Campeonato Paulista em 2021, em cima do Palmeiras, a Copa do Brasil em 2023, em decisão contra o Flamengo, e a Supercopa do Brasil no ano seguinte, novamente sobre o rival palmeirense. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol São Paulo FC Pablo Maia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES SÉRIE B Remo treina em Belém com time definido para enfrentar o Coritiba Pedro Rocha está suspenso e quatro jogadores do meio-campo seguem entregues ao departamento médico 22.08.25 15h30 Mais esportes Paraense Michel Pereira busca recuperação no UFC após duas derrotas seguidas: 'Bem preparado' Paraense luta na madrugada deste sábado (23), no UFC Xangai, contra o norte-americano Kyle Daukaus 22.08.25 12h07 Futebol Após Eduardo Melo, Remo confirma a contratação de meia-atacante para a sequência da Série B Jogador já estava em Belém, onde realizou exames e assinou com a equipe azulina 22.08.25 8h47 SÉRIE B Leandro Vilela vira dúvida no Paysandu para enfrentar o Operário Volante trata lesão muscular e pode ser substituído por Martinez diante do Operário 21.08.25 15h59 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (22/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Brasileiro Série B, Bundesliga, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quinta-feira 22.08.25 7h00 Futebol Após Eduardo Melo, Remo confirma a contratação de meia-atacante para a sequência da Série B Jogador já estava em Belém, onde realizou exames e assinou com a equipe azulina 22.08.25 8h47 De casa nova Após negociação de mais de R$ 6 milhões, Fortaleza-CE anuncia meia ex-Remo Jogador estava no futebol português, mas atuou no Leão Azul entre 2022 e 2023 21.08.25 12h14 APRESENTADO Eduardo Melo recusou retorno ao Criciúma para jogar no Remo: 'Vou dar a minha vida aqui' Segundo o executivo de futebol do Remo, Marcos Braz, que exaltou seu poder de convencimento, apesar de ter vínculo até o fim de 2025 com o Tigre, Eduardo, apresentado nesta tarde, preferiu o desafio em Belém 21.08.25 18h51