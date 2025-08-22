Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Esportes chevron right

São Paulo anuncia a renovação de contrato com o volante Pablo Maia até o fim de 2029

Estadão Conteúdo

O São Paulo anunciou nesta sexta-feira a renovação de contrato do volante Pablo Maia. O jogador de 23 anos tinha vínculo até o fim de 2027, mas após se reunir com a diretoria são-paulina, o acordo se estendeu até dezembro de 2029.

O clube já vinha negociando uma permanência há algum tempo, quando ele ainda estava em recuperação de uma grave lesão no tornozelo direito. Satisfeito com o desfecho, ele celebrou o acordo em entrevista ao site oficial.

"Estou muito feliz por renovar com o São Paulo, clube que é a minha casa e me formou como atleta e como pessoa. É um momento muito feliz para mim e toda a minha família", disse o camisa 29, que foi revelado em Cotia.

O presidente Julio Casares também festejou o acerto com o jogador. "O Pablo tem o espírito guerreiro que essa camisa representa e é uma satisfação contar com ele por mais tempo", afirmou o mandatário são-paulino.

Apesar do pouco tempo de carreira, o jogador já conquistou três títulos pelo clube. O Campeonato Paulista em 2021, em cima do Palmeiras, a Copa do Brasil em 2023, em decisão contra o Flamengo, e a Supercopa do Brasil no ano seguinte, novamente sobre o rival palmeirense.

SÉRIE B

Remo treina em Belém com time definido para enfrentar o Coritiba

Pedro Rocha está suspenso e quatro jogadores do meio-campo seguem entregues ao departamento médico

22.08.25 15h30

Mais esportes

Paraense Michel Pereira busca recuperação no UFC após duas derrotas seguidas: 'Bem preparado'

Paraense luta na madrugada deste sábado (23), no UFC Xangai, contra o norte-americano Kyle Daukaus

22.08.25 12h07

Futebol

Após Eduardo Melo, Remo confirma a contratação de meia-atacante para a sequência da Série B

Jogador já estava em Belém, onde realizou exames e assinou com a equipe azulina

22.08.25 8h47

SÉRIE B

Leandro Vilela vira dúvida no Paysandu para enfrentar o Operário

Volante trata lesão muscular e pode ser substituído por Martinez diante do Operário

21.08.25 15h59

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (22/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Campeonato Brasileiro Série B, Bundesliga, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quinta-feira

22.08.25 7h00

Futebol

De casa nova

Após negociação de mais de R$ 6 milhões, Fortaleza-CE anuncia meia ex-Remo

Jogador estava no futebol português, mas atuou no Leão Azul entre 2022 e 2023

21.08.25 12h14

APRESENTADO

Eduardo Melo recusou retorno ao Criciúma para jogar no Remo: 'Vou dar a minha vida aqui'

Segundo o executivo de futebol do Remo, Marcos Braz, que exaltou seu poder de convencimento, apesar de ter vínculo até o fim de 2025 com o Tigre, Eduardo, apresentado nesta tarde, preferiu o desafio em Belém

21.08.25 18h51

