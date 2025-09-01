São Paulo anuncia a contratação do lateral-direito Mailton, ex-Chapecoense, até 2027 Em entrevista ao site oficial do clube, o jogador festejou a vinda para um grande centro do futebol brasileiro, afirmou que defender o São Paulo vai ser um salto em sua carreira Estadão Conteúdo 01.09.25 11h48 Maílton é um dos destaques da Chapecoense na temporada (João Vítor Heemann/ACF) O técnico argentino Hernán Crespo ganhou mais uma opção para escalar a equipe graças à chegada de mais um reforço. Nesta segunda-feira, a diretoria do São Paulo anunciou a contratação do lateral-direito Mailton. O atleta estava na Chapecoense desde o ano passado, emprestado pelo Metalist, da Ucrânia, e assinou o vínculo até o fim de 2027 com a equipe paulista. Em entrevista ao site oficial do clube, o jogador festejou a vinda para um grande centro do futebol brasileiro, afirmou que defender o São Paulo vai ser um salto em sua carreira e disse estar pronto para o desafio. "É uma sensação inexplicável estar aqui. É fruto do trabalho. Eu vinha fazendo uma grande temporada e, graças a Deus, surgiu o interesse do São Paulo, um dos maiores clubes do mundo. Estou muito realizado e espero dar muitas alegrias para o nosso torcedor", afirmou o reforço. Neste ano, Mailton entrou em campo em 30 jogos com a camisa da Chapecoense e disputou o Campeonato Catarinense e também a Série B do Brasileiro. Neste período, ele balançou as redes em sete oportunidades e ainda deu nove assistências. Com a chegada do reforço, Crespo agora passa a ter três opções para a lateral-direita. Além de Mailton, que tem um perfil bastante ofensivo, o treinador argentino conta também com Cédric Soares e o recém-promovido Maik. Para Julio Casares, Mailton chega para tornar o elenco ainda mais competitivo. "O Mailton é um jogador que chamou a atenção da nossa análise de mercado e vai nos ajudar a deixar o elenco ainda mais forte. Acredito muito no potencial do São Paulo, que vai conseguindo manter o nosso time competitivo em duas competições", disse o dirigente. Revelado pelo Palmeiras, ele chegou a estrear no profissional em 2017, mas depois foi emprestado ao Santa Cruz. Depois disso, o atleta de 27 anos defendeu as camisas do Mirassol, Operário Ferroviário, Atlético-MG e Coritiba antes de se transferir para o futebol ucraniano. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol São Paulo FC Mailton contratação COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Luto Ícone dos estádios, vendedor 'Água, Caralh*' morre em Macapá Roberto Carlos ficou conhecido por vender água nos estádios, em jogos de Remo e Paysandu 01.09.25 12h26 De saída Paysandu anuncia saída de Jorge Benítez após pouco destaque na temporada Jogador não rendeu o esperado e foi dispensado pela equipe 01.09.25 10h37 Futebol Remo: em entrevista, Marcos Braz fala sobre permanência de António Oliveira: 'Podem confiar em mim' Executivo azulino destacou comprometimento com o clube e apontou planejamento para o próximo ano 01.09.25 9h57 Futebol Após derrota, torcedores do Paysandu protestam em frente à sede do clube em Belém; veja Papão ocupa a última posição da tabela da Série B e não vence há sete jogos 01.09.25 9h05 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Após derrota, torcedores do Paysandu protestam em frente à sede do clube em Belém; veja Papão ocupa a última posição da tabela da Série B e não vence há sete jogos 01.09.25 9h05 Futebol Remo: em entrevista, Marcos Braz fala sobre permanência de António Oliveira: 'Podem confiar em mim' Executivo azulino destacou comprometimento com o clube e apontou planejamento para o próximo ano 01.09.25 9h57 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (01/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Campeonato Brasileiro e Campeonato Argentino movimentam o futebol nesta segunda-feira 01.09.25 7h00 Luto Ícone dos estádios, vendedor 'Água, Caralh*' morre em Macapá Roberto Carlos ficou conhecido por vender água nos estádios, em jogos de Remo e Paysandu 01.09.25 12h26