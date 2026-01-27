Remo anuncia Vitor Bueno oficialmente: 'rodagem internacional' Seu último clube foi o Cerezo Osaka, onde atuou em 25 partidas na temporada 2025, marcou sete gols e foi titular na maior parte dos jogos Igor Wilson 27.01.26 22h45 Bueno em passagem pelo São Paulo (São Paulo Divulgação) O Remo anunciou oficialmente, na noite desta terça-feira (27), a contratação do meia-atacante Vitor Bueno. O reforço chega na véspera da estreia azulina no Campeonato Brasileiro da Série A, marcando uma das principais movimentações do clube no mercado às portas do retorno à elite após 32 anos. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Aos 31 anos, Vitor Bueno estava no futebol japonês há duas temporadas e manifestava o desejo de retornar ao Brasil. Seu último clube foi o Cerezo Osaka, onde atuou em 25 partidas na temporada 2025, marcou sete gols e foi titular na maior parte dos jogos, mantendo regularidade antes do acerto com o Leão. VEJA MAIS Tiquinho rescinde com Santos, publica mensagem enigmática e intriga torcedores do Remo e do Coritiba Atacante está livre no mercado após rescindir contrato de forma amigável com o Santos Remo embarca para Salvador para estreia no Brasileirão; veja os relacionados Osorio relaciona 20 jogadores para jogo contra o Vitória; reforços recém-chegados ficam fora da viagem O meia traz no currículo passagens por grandes clubes do futebol brasileiro e um desempenho que o colocou entre os principais nomes do País. Em 2016, viveu o melhor momento da carreira com a camisa do Santos. Naquela temporada, disputou 48 partidas, marcou 13 gols e distribuiu três assistências, desempenho que lhe rendeu o prêmio de craque do Campeonato Brasileiro e o colocou entre os atletas cotados para a seleção brasileira. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)Após o destaque no futebol nacional, Vítor Bueno teve uma breve passagem pelo futebol ucraniano antes de retornar ao Brasil. Entre 2019 e 2021, defendeu o São Paulo, onde atuou por três temporadas e foi titular na campanha do título do Campeonato Paulista. Em seguida, vestiu a camisa do Athletico Paranaense, sendo peça importante da equipe que chegou à final da Copa Libertadores de 2022, encerrada com derrota para o Flamengo. A contratação de Vitor Bueno atende a uma das prioridades da comissão técnica, que buscava um jogador experiente para qualificar o setor ofensivo e ampliar as opções no meio-campo com versatilidade. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave REMO COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO PRAZER, LEÃO! Atacante argentino é apresentado oficialmente no Leão Formado longe dos holofotes, Rafael Monti construiu sua carreira longe do circuito mais visível do futebol argentino 27.01.26 23h03 É DO LEÃO! Remo anuncia Vitor Bueno oficialmente: 'rodagem internacional' Seu último clube foi o Cerezo Osaka, onde atuou em 25 partidas na temporada 2025, marcou sete gols e foi titular na maior parte dos jogos 27.01.26 22h45 PRA ONDE VAI? Tiquinho rescinde com Santos, publica mensagem enigmática e intriga torcedores do Remo e do Coritiba Atacante está livre no mercado após rescindir contrato de forma amigável com o Santos 27.01.26 19h41 É AMANHÃ! Remo embarca para Salvador para estreia no Brasileirão; veja os relacionados Osorio relaciona 20 jogadores para jogo contra o Vitória; reforços recém-chegados ficam fora da viagem 27.01.26 18h47 MAIS LIDAS EM ESPORTES PRA ONDE VAI? Tiquinho rescinde com Santos, publica mensagem enigmática e intriga torcedores do Remo e do Coritiba Atacante está livre no mercado após rescindir contrato de forma amigável com o Santos 27.01.26 19h41 Futebol Remo confirma a contratação do lateral-esquerdo Braian Cufré Argentino de 29 anos chega do Central Córdoba para disputar posição e reforçar o setor defensivo azulino 27.01.26 17h19 É DO LEÃO! Remo anuncia Vitor Bueno oficialmente: 'rodagem internacional' Seu último clube foi o Cerezo Osaka, onde atuou em 25 partidas na temporada 2025, marcou sete gols e foi titular na maior parte dos jogos 27.01.26 22h45 Futebol Remo prevê investimento de R$12 milhões nas obras do CT de Outeiro Clube tenta melhorar o local para receber treinos da equipe profissional e também das categorias de base 27.01.26 16h58