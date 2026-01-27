Capa Jornal Amazônia
Remo anuncia Vitor Bueno oficialmente: 'rodagem internacional'

Seu último clube foi o Cerezo Osaka, onde atuou em 25 partidas na temporada 2025, marcou sete gols e foi titular na maior parte dos jogos

Igor Wilson
fonte

Bueno em passagem pelo São Paulo (São Paulo Divulgação)

O Remo anunciou oficialmente, na noite desta terça-feira (27), a contratação do meia-atacante Vitor Bueno. O reforço chega na véspera da estreia azulina no Campeonato Brasileiro da Série A, marcando uma das principais movimentações do clube no mercado às portas do retorno à elite após 32 anos.

Aos 31 anos, Vitor Bueno estava no futebol japonês há duas temporadas e manifestava o desejo de retornar ao Brasil. Seu último clube foi o Cerezo Osaka, onde atuou em 25 partidas na temporada 2025, marcou sete gols e foi titular na maior parte dos jogos, mantendo regularidade antes do acerto com o Leão.

O meia traz no currículo passagens por grandes clubes do futebol brasileiro e um desempenho que o colocou entre os principais nomes do País. Em 2016, viveu o melhor momento da carreira com a camisa do Santos. Naquela temporada, disputou 48 partidas, marcou 13 gols e distribuiu três assistências, desempenho que lhe rendeu o prêmio de craque do Campeonato Brasileiro e o colocou entre os atletas cotados para a seleção brasileira.

Após o destaque no futebol nacional, Vítor Bueno teve uma breve passagem pelo futebol ucraniano antes de retornar ao Brasil. Entre 2019 e 2021, defendeu o São Paulo, onde atuou por três temporadas e foi titular na campanha do título do Campeonato Paulista. Em seguida, vestiu a camisa do Athletico Paranaense, sendo peça importante da equipe que chegou à final da Copa Libertadores de 2022, encerrada com derrota para o Flamengo.

A contratação de Vitor Bueno atende a uma das prioridades da comissão técnica, que buscava um jogador experiente para qualificar o setor ofensivo e ampliar as opções no meio-campo com versatilidade.

