São Paulo anuncia a contratação de Lucas Ramon como reforço para a lateral-direita

O São Paulo anunciou nesta terça-feira mais um reforço para a temporada 2026. O lateral-direito Lucas Ramon chega aumentar o leque de opções do técnico Hernán Crespo para escalar a sua equipe.

O jogador foi um dos destaques na campanha do Mirassol no Campeonato brasileiro do ano passado e agora se junta ao meio-campista Danielzinho, que também defendeu a equipe do interior paulista em 2025.

Com 31 anos, o defensor assinou contrato até 31 dezembro de 2027 com cláusula de renovação automática no caso do cumprimento de metas esportivas estabelecidas no acordo.

Em entrevista ao site oficial do clube, Lucas Ramon externou a satisfação em defender a equipe do MorumBis. "Chegar ao São Paulo é a realização de um sonho. Estou muito feliz, porque é um clube gigante. Vou dar a minha vida para aproveitar essa oportunidade. Sinto que lutei durante toda a minha carreira para receber essa chance", afirmou o atleta.

Revelado pelo Londrina e com passagem pelo Grêmio, Lucas Ramon se transferiu para o Santa Cruz e ganhou um Pernambucano e uma Copa do Nordeste. Ele também ostenta uma Série B do Brasileiro com a camisa do Red Bull Bragantino em 2019 entre as conquistas mais importantes da sua carreira.

Harry Massis, atual presidente são-paulino comentou sobre o reforço e exaltou seu desempenho no ano passado pelo Mirassol. "Ele foi um dos destaques da ótima campanha do Mirassol na última temporada e chega para qualificar ainda mais o nosso elenco", comentou o dirigente.