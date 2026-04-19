São João de Pirabas recebe corrida em comemoração aos 38 anos de emancipação A organização do evento informou que terá R$ 12 mil em premiações, divididos entre categoria feminina e masculina (local e geral) Saul Anjos 19.04.26 9h28 No dia 9 de maio, o município de São João de Pirabas, no nordeste do Pará, recebe uma corrida em comemoração aos seus 38 anos de emancipação. A prova contará com um percurso único, de 9 quilômetros, e começará às 17h, saindo da Vila dos Miritis. A organização do evento informou que terá R$ 12 mil em premiações, divididos entre categoria feminina e masculina (local e geral). As inscrições estão abertas e disponíveis, de 13 a 30 de abril, pelo valor de R$ 60. O kit do atleta inclui a camisa oficial da corrida, número de peito e medalha. Acesse o link para se inscrever. Mais informações podem ser obtidas pelos contatos: (91) 98823-2476 (Danilo) e (91) 98035-1477 (Thyago). Serviço Data: 9 de maio. Horário: 17h. Local: Vila dos Miritis. Percurso: 9 km. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave são joão de pirabas esportes corrida comemoração 38 anos emancipação COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Jogadores do Pará já representaram o Brasil em Copas do Mundo; veja a lista Atletas paraenses participaram de diferentes edições do Mundial e estiveram em seleções marcantes da história brasileira 19.04.26 10h00 FUTEBOL Embalado pela Copa Norte, Águia tenta a primeira vitória na Série D diante do Imperatriz-MA Azulão recebe o líder do grupo no Zinho Oliveira, tentando pontuar na Série D do Brasileiro 19.04.26 9h30 ESPORTES São João de Pirabas recebe corrida em comemoração aos 38 anos de emancipação A organização do evento informou que terá R$ 12 mil em premiações, divididos entre categoria feminina e masculina (local e geral) 19.04.26 9h28 futebol No Abril Azul, Paysandu reforça ações de inclusão e pioneirismo na causa autista Iniciativas do clube levam acolhimento a torcedores com TEA e ampliam debate sobre inclusão no futebol 19.04.26 9h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Remo libera três jogadores para acompanhar chegada dos filhos Atletas deixam compromissos da equipe para viver momento marcante com as famílias 18.04.26 19h43 futebol Com Vitor Bueno, Remo divulga lista de relacionados para duelo contra o RB Bragantino na Série A Time azulino encara a equipe paulista no próximo domingo (19), em Bragança Paulista, pela 12ª rodada do Brasileirão 17.04.26 13h50 Futebol Remo encara Bragantino fora de casa em busca de reação no Brasileirão Com retorno de Vitor Bueno, Leão enfrenta o Massa Bruta neste domingo pela 12ª rodada da Série A 19.04.26 8h30 FUTEBOL Jogadores do Pará já representaram o Brasil em Copas do Mundo; veja a lista Atletas paraenses participaram de diferentes edições do Mundial e estiveram em seleções marcantes da história brasileira 19.04.26 10h00