São João de Pirabas recebe corrida em comemoração aos 38 anos de emancipação

No dia 9 de maio, o município de São João de Pirabas, no nordeste do Pará, recebe uma corrida em comemoração aos seus 38 anos de emancipação. A prova contará com um percurso único, de 9 quilômetros, e começará às 17h, saindo da Vila dos Miritis.

A organização do evento informou que terá R$ 12 mil em premiações, divididos entre categoria feminina e masculina (local e geral). As inscrições estão abertas e disponíveis, de 13 a 30 de abril, pelo valor de R$ 60. O kit do atleta inclui a camisa oficial da corrida, número de peito e medalha. Acesse o link para se inscrever.

Mais informações podem ser obtidas pelos contatos: (91) 98823-2476 (Danilo) e (91) 98035-1477 (Thyago).

Serviço

Data: 9 de maio.

9 de maio. Horário: 17h.

17h. Local: Vila dos Miritis.

Vila dos Miritis. Percurso: 9 km.