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São Bernardo vai até Maceió para defender série invicta na Série B diante do CRB

Estadão Conteúdo

Uma das surpresas da Série B do Campeonatro Brasileiro, o São Bernardo encara um desafio fora de casa neste domingo (7), às 16h, diante do CRB, no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL), pela 12ª rodada da competição.

Embalado por uma sequência invicta de sete partidas, com 21 pontos, a equipe paulista busca um resultado positivo para seguir na caça ao Sport pela liderança, enquanto o time alagoano, com 14 pontos, tenta se recuperar para se afastar da zona de rebaixamento e entrar de vez na disputa pelo G-6.

O CRB tenta reencontrar o caminho das vitórias após sofrer uma dura derrota por 2 a 0 para o Cuiabá, fora de casa, resultado que interrompeu uma sequência de quatro triunfos consecutivos. A equipe comandada por Eduardo Barroca aposta no apoio da torcida no Rei Pelé para retomar o embalo e se aproximar da parte de cima da classificação.

Por outro lado, o São Bernardo vive grande momento, ostenta uma invencibilidade de sete jogos, com cinco vitórias e dois empates. Em seu último compromisso, a equipe comandada por Ricardo Catalá empatou por 1 a 1 com o Novorizontino, em casa, e tenta manter a boa fase para seguir entre os primeiros colocados da tabela.

A 12ª rodada foi desmembrada. Na segunda-feira, a jornada contará com outros dois jogos, assim como na terça-feira e termina apenas na quarta-feira (10), com mais três partidas.

CONFIRA OS JOGOS DA 12ª RODADA:

Domingo (07) 16h CRB x São Bernardo

Segunda-feira (08) 20h Vila Nova-GO x Botafogo-SP América-MG x Atlético-GO

Terça-feira (09) 19h Náutico-PE x Fortaleza Ponte Preta-SP x Cuiabá-MT

Quarta-feira (10) 20h Goiás x Novorizontino-SP Ceará x Avaí-SC

21h Sport-PE x Athletic-MG

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