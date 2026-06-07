São Bernardo vai até Maceió para defender série invicta na Série B diante do CRB Estadão Conteúdo 07.06.26 8h11 Uma das surpresas da Série B do Campeonatro Brasileiro, o São Bernardo encara um desafio fora de casa neste domingo (7), às 16h, diante do CRB, no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL), pela 12ª rodada da competição. Embalado por uma sequência invicta de sete partidas, com 21 pontos, a equipe paulista busca um resultado positivo para seguir na caça ao Sport pela liderança, enquanto o time alagoano, com 14 pontos, tenta se recuperar para se afastar da zona de rebaixamento e entrar de vez na disputa pelo G-6. O CRB tenta reencontrar o caminho das vitórias após sofrer uma dura derrota por 2 a 0 para o Cuiabá, fora de casa, resultado que interrompeu uma sequência de quatro triunfos consecutivos. A equipe comandada por Eduardo Barroca aposta no apoio da torcida no Rei Pelé para retomar o embalo e se aproximar da parte de cima da classificação. Por outro lado, o São Bernardo vive grande momento, ostenta uma invencibilidade de sete jogos, com cinco vitórias e dois empates. Em seu último compromisso, a equipe comandada por Ricardo Catalá empatou por 1 a 1 com o Novorizontino, em casa, e tenta manter a boa fase para seguir entre os primeiros colocados da tabela. A 12ª rodada foi desmembrada. Na segunda-feira, a jornada contará com outros dois jogos, assim como na terça-feira e termina apenas na quarta-feira (10), com mais três partidas. CONFIRA OS JOGOS DA 12ª RODADA: Domingo (07) 16h CRB x São Bernardo Segunda-feira (08) 20h Vila Nova-GO x Botafogo-SP América-MG x Atlético-GO Terça-feira (09) 19h Náutico-PE x Fortaleza Ponte Preta-SP x Cuiabá-MT Quarta-feira (10) 20h Goiás x Novorizontino-SP Ceará x Avaí-SC 21h Sport-PE x Athletic-MG Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Série B Apresenta COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES ESPORTES Seleção brasileira feminina enfrenta Estados Unidos neste sábado (6/6) Esse será o primeiro de dois amistosos contra as norte-americanas, que voltam a competir em território nacional após hiato de quase 12 anos 06.06.26 9h10 ESPORTES Saiba quais são as seleções que o Brasil pode enfrentar na segunda fase da Copa do Mundo de 2026 Pelo chaveamento da competição, caso o Brasil se classifique à segunda fase, poderá enfrentar seleções com jogadores de destaque nas ligas europeias 06.06.26 7h28 Futebol Carrasco do Brasil na Copa é oficializado como reforço do Águia de Marabá; entenda Snayjder Farias da Silva, atleta nascido em 2010 e batizado em homenagem ao craque da Holanda, está apto a disputar competições oficiais pelo clube paraense. 05.06.26 16h53 Futebol Equipe do Grupo Liberal intensifica preparação para cobertura da Copa do Mundo nos EUA A poucos dias da viagem, equipe projeta cobertura especial do Mundial, com conteúdo multiplataforma e linguagem paraense 05.06.26 16h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES Participações em gols Volante do Paysandu e jogador da Seleção são destaques em ranking do Brasil Destaque bicolor, jogador só fica atrás de Danilo, da Seleção, entre os atletas do setor que atuam nas séries A, B e C. 05.06.26 18h14 FISICULTURISTA Saiba quem é Fábio Giga, o fisiculturista que se envolveu em um acidente de trânsito em SP A musculação passou a fazer parte de sua rotina aos 19 anos, período em que enfrentava a perda do pai 06.06.26 23h00 FUTEBOL Brasil encerra preparação para Copa com vitória diante do Egito Com times diferentes nos dois tempos, Seleção venceu equipe africana com gols de Bruno Guimarães e Endrick 06.06.26 21h19 Futebol Contra o Cuiabá-MT, Remo pode ter retorno de zagueiro, mas terá desfalque no setor defensivo Time azulino recebe o Dourado em duelo válido pela 15ª rodada da Série B 02.07.25 11h11