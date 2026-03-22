Santos, sem Neymar e Gabigol, empata sem gols com o lanterna Cruzeiro no Mineirão Estadão Conteúdo 22.03.26 18h22 Em um confronto envolvendo duas equipes situadas na parte de baixo da classificação, Santos e Cruzeiro empataram sem gols neste domingo no Mineirão pela oitava rodada do Brasileirão. O Santos chegou aos 7 pontos no quarto jogo seguido sem vitória no campeonato. Já o Cruzeiro é a única equipe que ainda não venceu no Brasileiro e soma apenas 4 pontos na lanterna. O jogo marcou a estreia do técnico Cuca, contratado de forma emergencial após a demissão do argentino Juan Pablo Vojvoda no meio de semana. O Cruzeiro teve no comando o interino Wesley Carvalho após a saída de Tite, oficializada após o empate com o Vasco, no Mineirão. Neste domingo, o clube mineiro anunciou a contratação do português Artur Jorge, que estava no Al-Rayyan, do Catar, e assinou contrato até o fim de 2027. Sem Neymar, que ficou de fora do jogo por controle de carga, e Gabigol, impedido de atuar por questões contratuais, o Santos praticamente não criou na parte ofensiva no primeiro tempo. O goleiro Matheus Cunha, do Cruzeiro, não foi incomodado. Aos 4 minutos, Arroyo surgiu livre diante de Gabriel Brazão e acabou desperdiçando. O lance foi anulado por impedimento, mas foi uma mostra do que aconteceria durante a maior parte do primeiro tempo, com o Cruzeiro controlando as ações. Mesmo com maior volume de jogo, o mandante finalizou com perigo apenas duas vezes: com Gerson, que exigiu defesa de Brazão, e Arroyo, em chute que desviou na zaga e acabou indo para escanteio. No segundo tempo, o Santos voltou com Thaciano no lugar de Moisés e com uma postura diferente. O time pressionou o Cruzeiro e conseguiu algumas finalizações no início da etapa. O time mineiro também apareceu no ataque e só não abriu o placar por causa do goleiro Gabriel Brazão, que fez grande defesa após chute de Villarreal. O interino Wesley Carvalho tentou mudar o panorama do jogo ao mexer no ataque do Cruzeiro com Wanderson e Bruno Rodrigues nos lugares de Arroyo e Villarreal. Wanderson finalizou de fora da área no canto inferior direito de Brazão, que mandou para escanteio, aos 28. Nos acréscimos, aos 50 minutos, Barreal marcou após receber passe de Rony e finalizar no canto esquerdo de Matheus Cunha, mas o gol foi anulado por impedimento após revisão do VAR. Barreal estava pouco à frente no momento do passe. Após o apito final, jogadores do Santos entraram em campo para reclamar da arbitragem e Gabriel Menino foi punido com cartão amarelo. A torcida do Cruzeiro vaiou o time, que faz um péssimo início de Brasileiro. O Santos volta a jogar pelo Brasileiro no dia 2 de abril contra o Remo, na Vila Belmiro. O Cruzeiro busca sua primeira vitória no campeonato recebendo o Vitória, no Mineirão, um dia antes. FICHA TÉCNICA: CRUZEIRO 0 X 0 SANTOS CRUZEIRO - Matheus Cunha; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki Bruno; Matheus Henrique (Lucas Silva), Gerson, Christian (Kenji) e Matheus Pereira; Arroyo (Wanderson) e Villarreal (Bruno Rodrigues). Técnico: Wesley Carvalho. SANTOS - Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Escobar; Oliva (Rincón), Gustavo Henrique (João Schmidt), Gabriel Menino (Rollheiser) e Barreal; Rony e Moisés (Thaciano). Técnico: Cuca. CARTÕES AMARELOS - William e Matheus Pereira (Cruzeiro), Barreal, Gustavo Henrique, Rincón e Gabriel Menino (Santos). ÁRBITRO - Ramon Abatti Abel (SC). RENDA - R$ 2.747.015,50. PÚBLICO - 43.252. LOCAL - Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte (MG). 