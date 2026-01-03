Capa Jornal Amazônia
Santos rompe com casa de aposta e começa 2026 sem patrocinador master

Estadão Conteúdo

O Santos começa 2026 sem um patrocinador master. O clube desfez a parceria com a casa de apostas 7K. O contrato foi rompido após oito meses de vigência. Havia ainda mais de um ano para o seu término, já que o acordo tinha validade até abril de 2027.

O contrato de patrocínio com a bet era o maior da história do clube paulista - poderia render até R$ 150 milhões se as metas esportivas tivessem sido alcançadas. O Santos recebeu R$ 51 milhões em 2025 e deixou de ganhar outros R$ 54 milhões a que tinha direito em 2026.

A 7K estava presente nos uniformes dos times masculino, feminino e de futsal. Também aparecia em telas de LED, no tapete central e no camarote da Vila Belmiro. A empresa continua estampando sua marca nos uniformes de Mirassol e Vitória.

Segundo o Santos, "ações previstas em contrato ainda serão realizadas e entregues nas próximas semanas".

O departamento de marketing terá de trabalhar para achar um patrocinador master e outras parcerias, já que Havan e Viva Sorte também não devem renovar seus contratos e a tendência é de que deixem de patrocinar o clube. A varejista está na barra frontal do uniforme e a empresa de título de capitalização, na parte superior das costas.

Hoje, oito empresas expõem suas marcas no uniforme santista, da camisa ao calção: Pague Safe, Uniasselvi, Loovi Seguros, Farmácias Nissei, Canção Alimentos, Kicaldo, Placo, e Next10.

O Santos estreia na temporada dia 10, às 16h. O adversário é o Novorizontino, na Vila Belmiro, no primeiro compromisso da equipe no Paulistão.

