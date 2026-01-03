Santos rompe com casa de aposta e começa 2026 sem patrocinador master Estadão Conteúdo 03.01.26 8h42 O Santos começa 2026 sem um patrocinador master. O clube desfez a parceria com a casa de apostas 7K. O contrato foi rompido após oito meses de vigência. Havia ainda mais de um ano para o seu término, já que o acordo tinha validade até abril de 2027. O contrato de patrocínio com a bet era o maior da história do clube paulista - poderia render até R$ 150 milhões se as metas esportivas tivessem sido alcançadas. O Santos recebeu R$ 51 milhões em 2025 e deixou de ganhar outros R$ 54 milhões a que tinha direito em 2026. A 7K estava presente nos uniformes dos times masculino, feminino e de futsal. Também aparecia em telas de LED, no tapete central e no camarote da Vila Belmiro. A empresa continua estampando sua marca nos uniformes de Mirassol e Vitória. Segundo o Santos, "ações previstas em contrato ainda serão realizadas e entregues nas próximas semanas". O departamento de marketing terá de trabalhar para achar um patrocinador master e outras parcerias, já que Havan e Viva Sorte também não devem renovar seus contratos e a tendência é de que deixem de patrocinar o clube. A varejista está na barra frontal do uniforme e a empresa de título de capitalização, na parte superior das costas. Hoje, oito empresas expõem suas marcas no uniforme santista, da camisa ao calção: Pague Safe, Uniasselvi, Loovi Seguros, Farmácias Nissei, Canção Alimentos, Kicaldo, Placo, e Next10. O Santos estreia na temporada dia 10, às 16h. O adversário é o Novorizontino, na Vila Belmiro, no primeiro compromisso da equipe no Paulistão. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Santos FC patrocínio apostas esportivas COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Ricardo Gluck Paul comemora avanço da arbitragem no Pará e escudeto Fifa Presidente da FPF citou a importância no trabalho em conjunto e no fortalecimento do quadro de arbitragem no futebol paraense 04.01.26 10h00 Futebol Quadro Tático: como jogam os times de Júnior Rocha e o que esperar do Paysandu em 2026 O Liberal mostra que a obediência aos processos, destacada pelo treinador em entrevista exclusiva há algumas semanas, não se restringe ao comportamento fora de campo. 04.01.26 9h00 Futebol Em casa! Pikachu visita sede do Remo e ganha presente de Tonhão Jogador deu entrevista a um podcast do clube 02.01.26 19h53 Futebol Paysandu anuncia contratação de capitão do time sub-20 da Tuna Luso Henrico é volante é ajudou a Águia do Souza a conquistar o Campeonato Paraense neste ano. 02.01.26 19h39 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Quadro Tático: como jogam os times de Júnior Rocha e o que esperar do Paysandu em 2026 O Liberal mostra que a obediência aos processos, destacada pelo treinador em entrevista exclusiva há algumas semanas, não se restringe ao comportamento fora de campo. 04.01.26 9h00 FUTEBOL Presidente da FPF projeta a temporada 2026 com Remo na Série A e Paysandu na Série C Ricardo Gluck Paul fez um balanço do ano de 2025 e citou a importância dos clubes paraenses disputando competições nacionais 04.01.26 8h00 FUTEBOL Técnico do Remo manda mensagem aos torcedores: 'se sentirão orgulhosos da nossa equipe' Juan Carlos Osorio afirmou que seu objetivo é criar um time que compita e tente dominar cada jogo 04.01.26 10h57 REFORÇO Patrick de Paula, do Botafogo, é o novo reforço do Remo para 2026 Os dois times irão dividir o pagamento do salário do jogador ao longo de 2026 03.01.26 18h11