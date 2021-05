Santos iguala pior estreia em Brasileiros na Era dos pontos corridos

A derrota por 3 a 0 diante do Bahia repetiu a pior estreia do Santos no Campeonato Brasileiro na Era dos pontos corridos, iniciada em 2003. Até este ano, o pior resultado do Peixe na primeira rodada da competição havia acontecido em 2007, quando o time comandado por Vanderlei Luxemburgo perdeu para o Sport por 4 a 1 na Ilha do Retiro, em Pernambuco.

Naquele ano, a derrota não abalou a equipe, que terminou a competição como vice-campeã, atrás apenas do São Paulo. O Peixe teve na competição 19 vitórias, cinco empates e 14 derrotas.

Conheça o novo aplicativo do LANCE!

Desde então, o Santos havia sofrido apenas três derrotas em estreias, diante de Flamengo, Atlético-MG e Fluminense. Apenas diante do primeiro, em 2008, a derrota foi por dois gols de diferença. No caso dos outros a derrota foi pelo placar mínimo.

Veja todas as estreias do Santos na Era dos Pontos corridos:

2003: Santos 2 x 2 Paraná - (Vila Belmiro) - Gols de Robinho e Nenê2004: Paraná 3 x 2 Santos - (Pinheirão) - Gols de Robinho e Léo2005: Santos 4 x 1 Paysandu (Anacleto Campanella) - Gols de Deivid (2), Robinho e Edmílson2006: Goiás 0 x 0 Santos (Serra Dourada)2007: Sport 4 x 1 Santos (Ilha do Retiro) - Gol Pedrinho2008: Flamengo 3 x 1 Santos (Maracanã) - Gol Moraes2009: Grêmio 1 x 1 Santos (Olímpico) - Gol Molina2010: Botafogo 3 x 3 Santos (Engenhão) - Gols: Neymar, André e Zé Eduardo2011: Santos 1 x 1 Internacional (Vila Belmiro) - Gol: Keirrison2012: Bahia 0 x 0 Santos (Pituaçu)2013: Santos 0 x 0 Flamengo (Mané Garrincha)2014: Santos 1 x 1 Sport (Vila Belmiro) - Gol - Gabriel Barbosa2015: Avaí 1 x 1 Santos (Ressacada) - Gol: Robinho2016: Atlético-MG 1 x 0 Santos (Independência)2017: Fluminense 3 x 2 Santos (Maracanã) - Gols: Victor Ferraz e Vladimir Hernandez2018: Santos 2 x o Ceará (Pacaembu) - Gols: Contra de Pio e Rodrygo2019: Grêmio 1 x 2 Santos (Arena do Grêmio) - Gols: Eduardo Sasha e Felipe Jonatan2020: Santos 1 x 1 Red Bull Bragantino (Vila Belmiro) - Gol: Marinho