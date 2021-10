Santos finaliza preparação e viaja para Recife sem Pirani e Jobson, lesionados

O técnico Fábio Carille comandou na tarde deste sábado o último treinamento do Santos antes da viagem para Recife, onde enfrentará o Sport. Após a atividade, o time divulgou os relacionados para a partida, com as ausências do meia Gabriel Pirani e do volante Jobson, que estão lesionados.

Pirani sofreu uma entorse no tornozelo direito, enquanto Jobson sofre com desconforto na região do tendão calcâneo direito. Ambos os jogadores seguem tratamento no departamento médico.



Os problemas no meio-campo de Fábio Carille não param por aí. O volante Jean Mota também está suspenso, assim como o goleiro João Paulo. Em contrapartida, Carlos Sánchez, que cumpriu suspensão na última rodada, volta a ficar à disposição. No gol, Jandrei fará sua estreia e será o substituto de João.



Outra baixa na equipe da baixada santista é do atacante Leo Baptistão, que sofreu uma lesão na panturrilha esquerda. Já Marcos Leonardo não viajou por opção da comissão técnica, segundo informação da assessoria do clube.

A provável escalação titular do Santos para o jogo contra o Sport é: Jandrei; Danilo Boza, Emiliano Velázquez e Wagner Palha; Marcos Guilherme, Camacho, Vinicius Zanocelo, Carlos Sánchez e Lucas Braga; Marinho e Raniel.



Com 28 pontos, o Santos é o 16º colocado, na primeira posição fora da zona de rebaixamento. São dois pontos a mais que o rival Sport, 18º, com 26. Os times se enfrentam pela 27ª rodada do Brasileirão neste domingo, às 20h30, na Arena de Pernambuco.