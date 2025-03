Santos encaminha negociação para adquirir ao atacante Rafael Freitas junto ao Guarani

O Santos manifestou interesse e encaminhou a compra definitiva de Rafael Freitas, atacante de 19 anos que está emprestado pelo Guarani até julho deste ano. O time da baixada deve exercer a opção de compra do jogador nas próximas semanas, investindo R$ 1,2 milhão para adquirir os direitos econômicos do atleta. Rafael Freitas chegou à Vila Belmiro em agosto de 2023 e rapidamente se destacou nas categorias de base, marcando três gols em três partidas na Copa São Paulo de Futebol Júnior deste ano.

O desempenho rendeu oportunidades no elenco profissional de Pedro Caixinha, com o jogador sendo inscrito na Lista A do Paulistão e ficando no banco no clássico contra o São Paulo.

Apesar de oscilar entre o Sub-20 e o time principal, a expectativa é que Rafael assine um contrato mais longo com o Santos e passe a integrar definitivamente o profissional.

Ciente da valorização do jogador, o Guarani tentou repatriar Rafael Freitas para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro, mas o Santos, que tem a preferência de compra, frustrou os planos do clube campineiro e já comunicou a iminente aquisição do atleta.

O atacante tem vínculo com o Guarani até 15 de maio de 2027 e soma 15 partidas pelo time principal, estreando em 2022. Natural de Casa Branca (SP), ele chegou ao clube campineiro ainda no Sub-13 e sempre foi tratado como promessa.