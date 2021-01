Santos convida lendas do clube para a final da Copa Libertadores

Para trazer grandes lembranças e sorte ao time no Santos na grande final da Copa Libertadores da América, alguns dos ídolos eternos do clube estarão presentes no Maracanã para o duelo contra o Palmeiras neste sábado. Pepe, Lima, Mengálvio, Clodoaldo e Edu foram convidados pelo presidente Andres Rueda e irão ao jogo.

- Será uma sensação incrível estar no Maracanã. O palco do futebol mundial, onde o Santos já conquistou vários títulos. Estou confiante que vamos voltar com muita felicidade para Santos. Espero que o atual elenco se inspire no Santos da Década de Ouro, e traga o Tetra que nós tanto queremos - afirmou o ex-atacante Edu.

Eles já realizaram testes de Covid-19 feitos pelo laboratório Cellula Mater na manhã da última terça-feira, todas as medidas de precaução contra o vírus serão tomadas. Eles serão acompanhados na viagem por uma funcionária do clube.

Dorval também foi convidado, mas não poderá comparecer, assim como o Rei Pelé. O Atleta do Século estará representado por uma filha e por um neto, fanáticos pelo Santos.

Santos e Palmeiras jogam pela Copa Libertadores da América no próximo sábado. A decisão, em jogo único, será no Maracanã, às 17h.