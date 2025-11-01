Santos arranca empate sofrido com o Fortaleza na volta de Neymar Na próxima rodada, o Santos visita o Palmeiras no Allianz Parque, na próxima quinta-feira (6). J Estadão Conteúdo 01.11.25 18h33 Em um duelo de times aflitos no Brasileirão, deu empate. Mesmo com o retorno de Neymar após 50 dias, o Santos saiu no lucro com o resultado por 1 a 1 com o Fortaleza neste sábado (1º) em partida válida pela 31ª rodada do torneio. Bareiro abriu o marcador para os visitantes no primeiro tempo e Adônis Frías, com desvio em Bruno Pacheco, empatou para os santistas na segunda etapa. O resultado é ruim para ambos. Tanto Santos como Fortaleza têm pesadelos com o rebaixamento para a Série B em 2026. O time da Vila poderia dar um bom salto na tabela em caso de vitória, mas fracassou, especialmente por causa da sua defesa frágil. O Santos estacionou nos 33 pontos, um degrau acima da degola. O Fortaleza ficou com 28, na 18ª posição. Para a próxima rodada, o Santos visita o Palmeiras no Allianz Parque, na próxima quinta-feira (6). Já o Fortaleza encara o Ceará, também na quinta, em um clássico a ser disputado no Castelão. Mesmo fora de casa, foi o Fortaleza quem criou as melhores oportunidades na primeira etapa, especialmente dos pés de Breno Lopes, que fez o que bem quis sobre os defensores do Santos. E se não conseguiu às redes, favoreceu seus companheiros de equipe. Do outro lado, Zé Rafael foi o melhor em campo, com destaque para uma linda jogada que deixou Rollheiser na cara do gol. Contudo, a defesa santista deixou muito a desejar, tanto pelo fato de não pressionar a saída de bola dos visitantes, como quando perdeu duelos individuais importantes para os atacantes da equipe. De tanto insistir e aproveitar do fraco setor defensivo santista, o Fortaleza foi premiado aos 34 minutos. Depois de jogada na lateral esquerda, Breno Lopes levantou a bola na área com precisão e encontrou Bareiro à frente dos marcadores rivais. Nada pode fazer o goleiro Brazão para evitar o gol cearense. Aos 39, outro susto para o torcedor santista, que viu seus defensores cometer outro erro drástico em uma saída de bola e permitir mais um gol de Bareiro com assistência de Breno Lopes. O VAR salvou o Santos ao anular rapidamente o lance por impedimento do início da jogada. No primeiro tempo, a arbitragem de Anderson Daronco não correspondeu com o jogo demonstrado em campo. O juiz gaúcho distribuiu seis cartões amarelos só na primeira etapa, dois para o Fortaleza e quatro para o Santos. Pressionado, Vojvoda voltou dos vestiários com três substituições, expondo mais o time do Santos e poupando alguns jogadores pendurados. Nenhuma das trocas envolveu Neymar. As alterações, num primeiro momento, fizeram o time crescer no setor ofensivo e arrancar gritos da torcida. O jogo melhorou brevemente para os mandantes, mas nada que resultasse em chances claras de gol. Até que, aos 21 minutos, Neymar foi a campo. Esta foi a primeira aparição da estrela santista após quase 50 dias. A última partida do astro tinha sido no empate em 1 a 1 com o Atlético-MG, dia 14 de agosto. A expectativa era de que Neymar atuasse por não mais que 15 minutos. O camisa 10 acelerou seu retorno, indo contra as recomendações dos departamentos médicos do Santos e do próprio jogador. A ideia era ficar mais uma semana fazendo trabalhos físicos e retornar contra o Flamengo, no dia 9 deste mês. Neymar entrou em campo e logo procurou a bola para retomar a confiança e a familiaridade com o objeto de trabalho. Porém, o time do Santos continuou com a mesma postura e quase viu o pior acontecer. O Fortaleza não se sentiu intimidado com a entrada do craque e quase ampliou com Diogo Barbosa, que mais uma vez se aproveitou de falha no posicionamento dos defensores rivais e chutou a bola por cima do gol. Se não foi por méritos, foi por sorte. Aos 28, Adonis Frías recebeu passe de Neymar pela direita e cruzou por cima. A bola desviou em Bruno Pacheco, enganou o goleiro Brenno e dormiu no fundo das redes. A igualdade fez a Vila inflamar e o Santos começou a gostar mais do jogo, marcando presença constante no ataque. O Fortaleza não se deixou abater pelo gol contra e seguiu pressionando o Santos. Moisés quase fez uma pintura, mas abusou no número de dribles e Brazão evitou o pior mais uma vez. A partida se tornou um intenso ataque contra defesa. Anderson Daronco sinalizou 6 minutos de acréscimos e Neymar quase fez um lindo gol de falta no apagar das luzes. Porém, o resultado se manteve até o apito final. FICHA TÉCNICA SANTOS 1 x 1 FORTALEZA SANTOS - Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Adonis Frías, Luan Peres e Escobar; João Schmidt (Willian Arão), Zé Rafael e Victor Hugo (Neymar); Barreal (Robinho Jr), Rollheiser (Tiquinho Soares) e Lautaro Díaz (Guilherme). Técnico: Juan Pablo Vojvoda. FORTALEZA - Brenno; Mancuso (Tinga), Brítez, Gastón Ávila e Bruno Pacheco; Pierre (Pablo Roberto), Lucas Sasha e Pochettino (Diogo Barbosa); Herrera (Yago Pikachu), Breno Lopes e Bareiro (Moisés). Técnico: Martín Palermo. GOLS - Bareiro, aos 34 minutos do primeiro tempo; Adônis Frías, aos 28 minutos do segundo tempo. CARTÕES AMARELOS - João Schmidt, Lautaro Díaz, Adonis Frías, Luan Peres (Santos); Brítez, Pochettino (Fortaleza). JUIZ - Anderson Daronco (RS). PÚBLICO - 13.356 torcedores. RENDA - R$ 743.510,50. LOCAL - Vila Belmiro, em Santos (SP). 