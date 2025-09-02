Santos anuncia reforços para o ataque e a defesa de olho em reta final do Brasileiro Estadão Conteúdo 02.09.25 19h23 Depois de apresentar o ex-flamenguista Victor Hugo mais cedo, o Santos anunciou mais dois reforços nesta terça-feira para encorpar o elenco comandado pelo técnico argentino Juan Pablo Vojvoda. O atacante argentino Lautaro Díaz e o defensor paraguaio Alexis Duarte são as novidades do clube para o decorrer do segundo turno do Campeonato Brasileiro. Nascido em Buenos Aires, Díaz teve uma passagem vitoriosa no Independiente del Valle, onde conquistou a Copa Sul-Americana (2022) e a Recopa (2023). O atleta, que estava no Cruzeiro, comentou sobre as suas características. "Sou um atacante de mobilidade, que busca espaços no campo. Posso atuar como referência na frente e chego para ajudar a equipe", afirmou o atleta que vê no Santos uma grande vitrine para sua carreira. "Quando chegou para mim o contato de um clube tão grande, não tinha o que pensar", afirmou o jogador de 27 anos. Lautaro assinou contrato por empréstimo até 31 de julho de 2026 e vai usar a camisa 21 nesta passagem pela Vila Belmiro. A contratação de Lautaro foi antecipada porque o Chelsea pediu o retorno do atacante David Washington (que ficaria por empréstimo na Vila até o fim do ano)por causa da contusão de Delap. Liberado pela diretoria, ele retorna para Inglaterra nos próximos dias. Alexis Duarte, de 25 anos, chega para cumprir um compromisso de quatro anos após um período defendendo o Spartak de Moscou. O defensor está com a seleção paraguaia para os dois jogos das Eliminatórias da América do Sul e se apresenta ao Santos após da data Fifa. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Santos FC Lautaro Diaz Alexis Duarte reforços COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Remo fecha com lateral e meia ofensivo para o restante da Série B; veja detalhes Leão busca reforçar o elenco para a reta final da Série B do Brasileirão 02.09.25 17h54 MUDANÇA Paysandu troca Curuzu pelo Mangueirão para enfrentar o Volta Redonda; retrospecto não é positivo Papão venceu apenas um jogo disputado no Mangueirão nesta Série B 02.09.25 17h01 SÉRIE B Contraste na Série B: Paysandu tem menos vitórias que derrotas do Remo Papão venceu apenas quatro vezes, enquanto Leão Azul acumula cinco derrotas na competição 02.09.25 16h45 Futebol Remo avança com laudos, encaminha retorno ao Baenão e projeta mais partidas no estádio em 2025 Reestreia azulina em casa deverá ser diante do Atlético-GO, pela 27ª rodada da Série B. 02.09.25 14h03 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (02/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo A Série B do Campeonato Brasileiro movimenta o futebol nesta terça-feira 02.09.25 7h00 Música e futebol Remo ou Paysandu? Gilberto Gil explica relação com equipes do Pará Cantor brasileiro falou sobre os "dois azuis" de Belém e dificuldade para escolher 02.09.25 11h50 Vai lotar? Com preços promocionais, Paysandu inicia venda de ingressos para jogo contra o Volta Redonda-RJ Time bicolor volta a jogar no Mangueirão em duelo válido pela 25ª rodada da Série B 02.09.25 11h08 Futebol Sem rendimento, Benítez é o quarto estrangeiro a deixar o Paysandu em 2025 Clube bicolor anunciou a saída do jogador paraguaio na última segunda-feira (1º) após baixo rendimento no time 02.09.25 10h36