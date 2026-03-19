Santos anuncia a contratação do técnico Cuca para a vaga de Vojvoda O último trabalho de Cuca foi no Atlético-MG, em 2025, quando conquistou o Campeonato Mineiro em sua quarta passagem pelo clube Estadão Conteúdo 19.03.26 8h47 O Santos anunciou nesta quinta-feira (19) a contratação do técnico Cuca. O profissional de 62 anos assina contrato com o Peixe até dezembro de 2026. Ele substitui Juan Pablo Vojvoda, demitido na quarta-feira após uma sequência de maus resultados. Cuca chega ao clube acompanhado pelo auxiliar Cuquinha e pelo preparador físico Omar Feitosa. Esta é a quarta passagem de Cuca pelo clube da Vila Belmiro. O treinador comandou o time nos anos de 2008 e 2018. Em sua última vez, entre as temporadas 2020 e 2021, levou a equipe ao vice-campeonato da Copa Libertadores. O último trabalho de Cuca ocorreu no Atlético-MG, em 2025, onde conquistou o Campeonato Mineiro. Esta foi sua quarta passagem pelo clube mineiro. Ele deixou a equipe em agosto, após oito meses, depois de uma derrota na Copa do Brasil para o rival Cruzeiro. Histórico de Grandes Conquistas Cuca acumula passagens por grandes equipes do futebol brasileiro. Suas principais conquistas aconteceram no Atlético-MG, clube pelo qual conquistou a inédita Libertadores em 2013 e a tríplice coroa em 2021. Esta tríplice coroa incluiu o Brasileirão, a Copa do Brasil e o Campeonato Estadual. Ele também venceu o Campeonato Brasileiro de 2016 com o Palmeiras. Cuca possui ainda títulos Estaduais por Flamengo e Cruzeiro. Anulação de Sentença Criminal de Cuca Apesar do histórico vencedor, Cuca passou a ser rejeitado por parte dos torcedores dos clubes pelos quais passou. A rejeição iniciou desde 2021, quando a condenação do profissional na Suíça por estupro voltou à tona. Em janeiro de 2024, o Tribunal Regional de Berna-Mitteland, na Suíça, anulou a sentença de 1989. Esta sentença havia condenado o treinador por manter relação sexual sem consentimento com uma menina de 13 anos. O caso ocorreu em 1987, quando Cuca era jogador do Grêmio, durante uma excursão do time ao país europeu. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Santos FC Cuca contratação COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Em busca de reforços, Remo mira contratação de lateral-direito do Sport-PE Time azulino segue no mercado em busca de novas peças para reforçar o elenco para a temporada 19.03.26 11h23 futebol Em boa fase, Paysandu chega a sete jogos de invencibilidade na temporada Time bicolor vive bom momento e ainda soma título e classificação para a quinta fase da Copa do Brasil 19.03.26 10h25 Olha o pix! Paysandu garante mais de R$ 4 milhões na Copa do Brasil após classificação Time bicolor avançou para a quinta fase do torneio nacional e somou mais uma cota milionária 18.03.26 11h38 FUTEBOL Remo paga em torno de R$4 milhões e contrata atacante que estava em clube da Série B Jogador Gabriel Taliari, de 28 anos, que estava no Juventude-RS, teve parte de seus direitos econômicos adquiridos pelo Remo 18.03.26 10h48 MAIS LIDAS EM ESPORTES BRASILEIRÃO Remo tem missão 'quase impossível' contra o Flamengo no Maracanã Sem vencer e na zona de rebaixamento, Leão encara sequência difícil fora de casa e tenta surpreender um Flamengo invicto há 25 jogos no Maracanã 19.03.26 8h00 REFORÇOS Novos atacantes do Remo podem estrear contra o Flamengo Com nomes publicados no BID, Poveda e Taliari podem ser utilizados pelo técnico Léo Condé já no confronto desta quinta-feira (19), no Maracanã 18.03.26 18h53 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (19/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Brasileiro, Liga Europa, Copa do Brasil e Conference League movimentam o futebol nesta quinta-feira 19.03.26 7h00 QUE FASE... Internacional vence o Santos e deixa o Remo na vice-lanterna da Série A Agora, o Leão está à frente apenas do Cruzeiro, que tem somente 2 pontos em 7 partidas. 18.03.26 23h46