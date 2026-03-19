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Santos anuncia a contratação do técnico Cuca para a vaga de Vojvoda

O último trabalho de Cuca foi no Atlético-MG, em 2025, quando conquistou o Campeonato Mineiro em sua quarta passagem pelo clube

Estadão Conteúdo

O Santos anunciou nesta quinta-feira (19) a contratação do técnico Cuca. O profissional de 62 anos assina contrato com o Peixe até dezembro de 2026. Ele substitui Juan Pablo Vojvoda, demitido na quarta-feira após uma sequência de maus resultados. Cuca chega ao clube acompanhado pelo auxiliar Cuquinha e pelo preparador físico Omar Feitosa.

Esta é a quarta passagem de Cuca pelo clube da Vila Belmiro. O treinador comandou o time nos anos de 2008 e 2018. Em sua última vez, entre as temporadas 2020 e 2021, levou a equipe ao vice-campeonato da Copa Libertadores.

O último trabalho de Cuca ocorreu no Atlético-MG, em 2025, onde conquistou o Campeonato Mineiro. Esta foi sua quarta passagem pelo clube mineiro. Ele deixou a equipe em agosto, após oito meses, depois de uma derrota na Copa do Brasil para o rival Cruzeiro.

Histórico de Grandes Conquistas

Cuca acumula passagens por grandes equipes do futebol brasileiro. Suas principais conquistas aconteceram no Atlético-MG, clube pelo qual conquistou a inédita Libertadores em 2013 e a tríplice coroa em 2021. Esta tríplice coroa incluiu o Brasileirão, a Copa do Brasil e o Campeonato Estadual.

Ele também venceu o Campeonato Brasileiro de 2016 com o Palmeiras. Cuca possui ainda títulos Estaduais por Flamengo e Cruzeiro.

Anulação de Sentença Criminal de Cuca

Apesar do histórico vencedor, Cuca passou a ser rejeitado por parte dos torcedores dos clubes pelos quais passou. A rejeição iniciou desde 2021, quando a condenação do profissional na Suíça por estupro voltou à tona.

Em janeiro de 2024, o Tribunal Regional de Berna-Mitteland, na Suíça, anulou a sentença de 1989. Esta sentença havia condenado o treinador por manter relação sexual sem consentimento com uma menina de 13 anos. O caso ocorreu em 1987, quando Cuca era jogador do Grêmio, durante uma excursão do time ao país europeu.

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