Santos anuncia a chegada por empréstimo do meio-campista Gabriel Menino, ex-Atlético-MG

A diretoria do Santos continua empenhada em formar um elenco competitivo para a atual temporada e, nesta quarta-feira, trouxe mais uma novidade para o seu torcedor. Emprestado pelo Atlético-MG, o meio-campista Gabriel Menino assinou contrato até dezembro de 2026. Ao fim do vínculo, o time da Vila tem a prioridade para ficar com o atleta em definitivo.

Revelado nas categorias de base do Guarani, o jogador, de 25 anos, iniciou a carreira profissional defendendo o Palmeiras em 2020. Pela equipe de Belo Horizonte, o volante conquistou o Campeonato Mineiro do ano passado.

As negociações entre os dois clubes envolvendo a sua transferência já vinham acontecendo há algumas semanas. Eficiente na marcação e também com qualidade para sair jogando, ele era um pedido do técnico Juan Pablo Vojvoda para fortalecer o setor de meio-campo.

A sua versatilidade foi outro ponto favorável para sacramentar a mudança de Belo Horizonte para São Paulo. Além de atuar no meio-campo, ele também pode servir como opção para ocupar a lateral-direita.

Gabriel Menino é o segundo reforço anunciado pelo Santos para este ano. Gabigol, que também veio por empréstimo, era a única contratação feita até agora. No elenco principal, o atleta vai ter a concorrência de Willian Arão e João Schmidt no setor de meio-campo.