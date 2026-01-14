Santos anuncia a chegada por empréstimo do meio-campista Gabriel Menino, ex-Atlético-MG Revelado nas categorias de base do Guarani, o jogador, de 25 anos, iniciou a carreira profissional defendendo o Palmeiras em 2020 Estadão Conteúdo 14.01.26 15h38 Gabriel Menino (Instagram @santosfc @raulbaretta_photo / Santos FC) A diretoria do Santos continua empenhada em formar um elenco competitivo para a atual temporada e, nesta quarta-feira, trouxe mais uma novidade para o seu torcedor. Emprestado pelo Atlético-MG, o meio-campista Gabriel Menino assinou contrato até dezembro de 2026. Ao fim do vínculo, o time da Vila tem a prioridade para ficar com o atleta em definitivo. Revelado nas categorias de base do Guarani, o jogador, de 25 anos, iniciou a carreira profissional defendendo o Palmeiras em 2020. Pela equipe de Belo Horizonte, o volante conquistou o Campeonato Mineiro do ano passado. As negociações entre os dois clubes envolvendo a sua transferência já vinham acontecendo há algumas semanas. Eficiente na marcação e também com qualidade para sair jogando, ele era um pedido do técnico Juan Pablo Vojvoda para fortalecer o setor de meio-campo. A sua versatilidade foi outro ponto favorável para sacramentar a mudança de Belo Horizonte para São Paulo. Além de atuar no meio-campo, ele também pode servir como opção para ocupar a lateral-direita. Gabriel Menino é o segundo reforço anunciado pelo Santos para este ano. Gabigol, que também veio por empréstimo, era a única contratação feita até agora. No elenco principal, o atleta vai ter a concorrência de Willian Arão e João Schmidt no setor de meio-campo. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Santos FC Gabriel Menino empréstimo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Árbitro coloca estádios do Remo e do Paysandu como os 'mais temidos' pela arbitragem; veja a lista O árbitro Marcelo de Lima Henrique listou os cinco estádios 'complicados' de trabalhar e as casas do Remo e do Paysandu lideram o ranking 14.01.26 16h01 Parada pelo Clima FPF lança ação de conscientização sobre o clima e o aumento das temperaturas Campanha será lançada na Supercopa Grão-Pará e se estenderá para o Parazão 14.01.26 12h27 Futebol Mangueirão receberá gramado da Copa do Mundo ainda no primeiro semestre de 2026, diz dirigente Segundo Ricardo Gluck Paul, a grama Tahoma 32 é um dos trunfos do estádio para receber último jogo do Brasil antes do embarque para o Mundial. 14.01.26 12h18 Futebol Remo prepara recurso para reverter punição e evitar perda de mando de campo na Série A Clube azulino foi punido pelo STJD por conta da confusão no jogo contra o Avaí-SC, na 37ª rodada da Série B 14.01.26 11h57 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Remo cobra do Atlético-MG dívida de R$ 500 mil por transferência de Rony Jogador paraense foi formado no Leão Azul e contratado pelo Galo em 2025 14.01.26 11h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (14/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa Africana de Nações, Copa da Liga Inglesa, Campeonato Alemão, Série A saudita, Copa del Rey e Coppa Italia movimentam o futebol nesta quarta-feira 14.01.26 7h00 Futebol Remo prepara recurso para reverter punição e evitar perda de mando de campo na Série A Clube azulino foi punido pelo STJD por conta da confusão no jogo contra o Avaí-SC, na 37ª rodada da Série B 14.01.26 11h57 AGORA SIM! CBF divulga tabela detalhada e Remo conhece início da Série A 2026; confira jogos e horários Das oito primeiras rodadas, o time azulino fará quatro partidas no Mangueirão, em Belém, diante de Mirassol, Internacional, Fluminense e Bahia 13.01.26 19h30