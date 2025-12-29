Santos aluga Vila Belmiro para evento gospel e show de dupla sertaneja Estadão Conteúdo 29.12.25 19h42 Sem compromissos depois que foi encerrada a temporada 2025, o Santos decidiu alugar a Vila Belmiro para conseguir receita com o calendário esportivo parado. O estádio foi palco de duas apresentações musicais no último final de semana. A dupla sertaneja Henrique e Juliano se apresentou no último sábado, 27, para 20 mil pessoas. No domingo, 28, com entrada gratuita, a Vila recebeu o Clamor Brasil, um dos maiores eventos de música gospel do país. Esta não é a primeira vez que a atual gestão promove eventos na Vila Belmiro. Pensando no futuro e na viabilidade do futuro estádio, que deverá ser uma arena multiuso, a diretoria tem adotado essas iniciativas como um passo inicial na consolidação de novos modelos de utilização do estádio. Sem compromissos depois que foi encerrada a temporada 2025, o Santos decidiu alugar a Vila Belmiro para conseguir receita com o calendário esportivo sem parado. O estádio foi palco de duas apresentações musicais no último final de semana. A estimativa é de que o Santos tenha arrecadado cerca de R$ 5 milhões com os últimos eventos, considerando o aluguel da Vila e a comercialização de ingressos, camarotes, alimentos e bebidas. "Nós temos testado modelos e, assim, construído desde já uma cultura de ter shows e grandes eventos na Vila Belmiro. O primeiro que organizamos já foi importante para entendermos a direção que planejamento seguir. Precisamos criar oportunidades de entretenimento. Essa é uma diretriz da atual gestão, que busca estar mais próxima da Baixada Santista, não apenas com jogos, mas também oferecendo experiências positivas que agreguem valor ao estádio", acrescenta Luiz Fernando Vella, gerente administrativo do Santos. Os eventos na Vila Belmiro estavam previstos para acontecer no início de janeiro. Porém, com a antecipação do calendário do futebol brasileiro, foi preciso remanejar as datas para o fim de dezembro. O Santos planeja levar mais eventos para a Vila Belmiro entre junho e julho de 2026, durante a disputada da Copa do Mundo. O calendário do futebol brasileiro será paralisado e o clube pensa em atrair novos shows para seu estádio. O time alvinegro se manteve na Série A e está no mercado para se reforçar. O primeiro compromisso na temporada 2026 será a estreia no Paulistão, dia 10 de janeiro, às 16h, contra o Novorizontino. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Santos FC Vila Belmiro evento gospel dupla sertaneja COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Ex-ídolo? Após acerto com o Remo, torcedores do Paysandu chamam Pikachu de ‘mercenário’ Yago Pikachu que fez história com a camisa do Paysandu, defenderá o Remo na Série A de 2026 01.01.26 13h39 FUTEBOL Torcedor do Paysandu deseja que Pikachu 'quebre as pernas', após atleta ter fechado com o Remo Torcedores do Paysandu foram até o perfil de Yago Pikachu e chamara o atleta de 'Judas', 'traíra' e um deles desejou que o jogador frature as pernas 01.01.26 12h06 Futebol Remo oficializa a contratação do meia Yago Pikachu, ídolo do Paysandu Jogador vai atuar pelo Remo no Campeonato Paraense, no Campeonato Brasileiro da Série A, na Copa do Brasil e na Copa Verde. 31.12.25 19h35 FUTEBOL Fortaleza se despede de Yago Pikachu e anúncio de jogador no Remo fica próximo Clube nordestino se despediu de Yago Pikachu, que fez quase 300 jogos pela equipe do Tricolor e levantou cinco taças 31.12.25 14h56 MAIS LIDAS EM ESPORTES FIM Acabou a payxão: Paysandu deixa de seguir Pikachu no Instagram após contratação pelo Remo Clube bicolor foi rápido e deixou de seguir o ex-ídolo bicolor, que tem 33 anos, após acerto com rival Remo 01.01.26 10h39 Futebol Remo oficializa a contratação do meia Yago Pikachu, ídolo do Paysandu Jogador vai atuar pelo Remo no Campeonato Paraense, no Campeonato Brasileiro da Série A, na Copa do Brasil e na Copa Verde. 31.12.25 19h35 FUTEBOL Torcedor do Paysandu deseja que Pikachu 'quebre as pernas', após atleta ter fechado com o Remo Torcedores do Paysandu foram até o perfil de Yago Pikachu e chamara o atleta de 'Judas', 'traíra' e um deles desejou que o jogador frature as pernas 01.01.26 12h06 contagem regressiva Quanto gols faltam para Cristiano Ronaldo atingir marca de 1000 gols na carreira? Atacante do Al-Nassr pode alcançar o feito ainda em 2026 01.01.26 8h50