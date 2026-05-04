Santos abre sindicância interna para analisar briga, e Robinho Jr. acusa Neymar de agressão O documento enviado ao clube traz três acusações do jovem contra o craque Estadão Conteúdo 04.05.26 17h28 O Santos informou, nesta segunda-feira, que instaurou uma sindicância para apurar internamente o desentendimento envolvendo Neymar e o filho de Robinho. Durante uma atividade no CT Rei Pelé no domingo, o experiente atacante teria acertado uma rasteira na jovem promessa alvinegra após se sentir incomodado com um drible. "Por determinação da presidência foi instaurado, logo após a ocorrência dos fatos, processo de sindicância interna para analisar o episódio que envolveu os atletas. O Departamento Jurídico está responsável pela condução da sindicância", relatou o Santos em nota enviada à imprensa (leia o conteúdo completo abaixo). De acordo com uma publicação do ge, representantes de Robinho Jr. enviaram nesta segunda-feira, ao Santos uma notificação extrajudicial cobrando que o clube tomasse providências com o ocorrido no treinamento de domingo. O documento enviado ao clube traz três acusações do jovem contra o craque, sendo elas xingamentos de maneira ofensiva, uma "rasteira" e um "tapa violento no rosto" de Robinho Jr.. Além disso, a notificação cobra uma reunião com o Santos para conversarem sobre a rescisão contratual, alegando "ausência de condições mínimas de segurança" no clube. Neymar tem acumulado uma série de polêmicas nos últimos meses enquanto vive incertezas sobre sua convocação para a Copa do Mundo. No início de abril, o jogador de 34 anos foi criticado por ter usado uma expressão considerada machista para se dirigir ao árbitro do jogo. Dias depois, discutiu com torcedores na Vila após tropeço santista diante do Recoleta. Após derrota para o Fluminense, no dia 19 de abril, Neymar fez um gesto que foi entendido por alguns como um sinal para não escutar reclamações dos santistas. Ele alega que estava coçando os ouvidos. O colunista do Estadão Marcel Rizzo, revelou no último sábado que Neymar foi aconselhado por pessoas próximas a ligar para o técnico Carlo Ancelotti e o diretor de seleções, Rodrigo Caetano, a fim de destravar sua convocação para a Copa. A lista final será divulgada no dia 18, no Rio. Até lá, o Santos tem mais quatro compromissos. O primeiro deles está agendada para esta terça-feira, às 21h30, em visita ao Recoleta em jogo decisivo pela classificação na Sul-Americana. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Santos FC Neymar Robinho Jr., briga sindicãncia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Sem parcial, Remo divulga ingressos esgotados do lado A para o jogo contra o Palmeiras Fenômeno Azul mostrando a sua força diante do Palmeiras, líder do Brasileirão 06.05.26 17h24 FUTEBOL Remo possui jogadores com baixa minutagem na temporada; veja quem são Leão Azul busca enxugar o elenco para a sequência da temporada 06.05.26 16h48 futebol Paysandu confirma empréstimo de Pedro Henrique após venda ao Flamengo Jogador teve o vínculo com o clube bicolor atualizado no BID da CBF 06.05.26 12h35 futebol feminino Com time paraense, CBF divulga tabela detalhada das oitavas de final do Feminino A3 A equipe do Tiradentes é única representante do Pará nesta fase do campeonato 06.05.26 11h52 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol 'Fomos merecedores e vamos brigar pelo título', exalta Júnior Rocha Técnico do Paysandu lembrou da goleada sofrida para o Nacional e dedicou a classificação aos torcedores 06.05.26 21h59 Futebol Júlio César Nunes aponta "detalhes" em eliminação do Águia: "Estávamos bem" Apesar disso, treinador exaltou a entrega do elenco no confronto com o Paysandu pela Copa Norte. 06.05.26 21h32 futebol Ex-Remo e livre no mercado, lateral Sávio 'atravessa a Almirante Barroso' e treina em rival Jogador rescindiu com o clube azulino no final de março e ainda está sem equipe 04.05.26 12h16 Botafogo bate Racing em 'revanche' e encaminha vaga na Sul-Americana 06.05.26 23h58