Santa Cruz e Ituano empatam no Arruda e perdem chance de assumir liderança de grupo na Série C

Em partida que valia a liderança do quadrangular da Série C do Brasileiro, Santa Cruz e Ituano ficaram no empate por 1 a 1, no Arruda, na noite deste domingo. O Tricolor pernambucano abriu o placar com Didira, mas perdeu Bileu, expulso no primeiro tempo, e viu o clube paulista empatar com André Castro na etapa final.

Com o empate, os dois times foram a cinco pontos e perderam a chance de assumir a liderança do Grupo C. Por ter mais gols marcados (cinco contra quatro), o Ituano leva vantagem e fica na segunda colocação. O Santa Cruz é o terceiro, enquanto o Brusque é o líder, com seis pontos, e Vila Nova é o lanterna, com quatro.

Em busca do acesso à Série B de 2021, o Santa Cruz a campo para a quinta e penúltima rodada do quadrangular no próximo sábado, às 17h (de Brasília), diante do Vila Nova, em Goiânia. Na segunda-feira (11), às 20h, o Ituano visita o Brusque, no Augusto Bauer, em Santa Catarina.

