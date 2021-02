Sampaoli tem nova proposta, do Al-Hilal, e imprensa europeia 'crava' acerto com o Olympique por 3 anos

A saída de Jorge Sampaoli do Atlético-MG se torna uma realidade cada vez mais próxima. Além do assédio do Olympique de Marselha, o treinador é alvo também do Al-Hilal, da Arábia Saudita. A informação foi veiculada inicialmente pelo Superesportes e confirmada pelo L!.

O interesse no argentino surgiu após a demissão de Razvan Lucescu no dia 14 de fevereiro.Por enquanto ainda não há nenhum acerto encaminhado, pois o projeto do Olympique de Marselha-FRA, atrai mais o técnico, que vê a chance de retornar ao futebol europeu. Sampaoli treinou o Sevilla-ESP entre 2016 e 2017, fazendo uma boa campanha na Espanha. Acordo até 2023 com os franceses​A imprensa europeia “crava” a ida do atual comandante do Galo para a França. E, Jorge Sampaoli já teria acertado um contrato de três temporadas com o Olympique de Marselha (FRA), que se encerraria no fim de 2023.

Segundo o diário 'Às', da Espanha, a saída do técnico será confirmada assim que o Atlético-MG concluir sua participação no Campeonato Brasileiro, na quarta-feira, 24 de fevereiro, contra o Palmeiras, no Mineirão. O Galo ainda luta para confirmar sua vaga na fase de grupos da Libertadores e precisa pontuar nos jogos finais da competição, contra Sport e o Verdão. O anúncio da saída de Jorge Sampaoli ainda não foi feito, pois há a negociação com a multa rescisória prevista no contrato entre as partes. Se o treinador deixar o Galo, terá de pagar uma multa de R$ 4 milhões, já que seu contrato com o alvinegro vai até o fim de 2021. Para o lugar do argentino, o nome mais forte no momento é de Renato Gaúcho, do Grêmio. Todavia, um novo técnico pode aparecer em BH: do português Leonardo Jardim, ex-Mônaco. Entretanto, Jardim afirmou recentemente que teria preferência pelo Flamengo no Brasil.