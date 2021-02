Sampaio Corrêa anuncia contratação de atacante ex-Paysandu para temporada de 2021

O Sampaio Corrêa, anunciou nesta segunda-feira (15), a contratação do atacante Jefinho, que estava no Paysandu. O novo reforço do Sampaio Corrêa é tido como a grande contratação, pois marcou 29 gols nas duas últimas temporadas.

Jefinho, 26, se destacou em 2019, quando defendeu as cores do Potiguar-RN e do ABC. Pelo Potiguar marcou 13 gols em 15 jogos, no clube de Natal marcou sete vezes em 15 jogos. Após boas passagens pelas equipes do Rio Grande do Norte, Jefinho defendeu o Cuiabá, onde conquistou a Copa Verde 2019.

Em 2020, Jefinho defendeu as cores do Operário-PR no Campeonato Brasileiro da Série B, posteriormente encerrou a temporada no Paysandu. Jefinho chega para brigar pela titularidade e espera fazer uma excelente temporada com a camisa do Sampaio Corrêa.

- Estou muito feliz por ter assinado com essa grande equipe que é o Sampaio Corrêa, sei da grandeza deste clube, irei dar o meu melhor dentro de campo. Gostaria agradecer aos meus representantes, Ramos da Razon Sports, Jair Cunha e ao Gerisson Eufrasio, eles foram importantes para que a operação fosse realizada com sucesso, junto à diretoria do clube.

- Chego com muita vontade, quero desempenhar um bom futebol, levar alegria aos torcedores e retribuir a confiança da diretoria em meu futebol. – finalizou o novo reforço.

O Sampaio estreia na Copa do Nordeste no dia 28 de fevereiro, contra o Sport, na Ilha do Retiro, às 20h. O primeiro jogo na competição regional é uma semana depois da estreia na temporada, no Campeonato Estadual.