Saiba quem é o jogador que passou 15 anos acreditando namorar Alessandra Ambrósio

Roberto Cazzaniga, de 42 anos, é um jogador italiano de vôlei. Esta semana, ele ganhou os holofotes por cair em um golpe e achar que namorava a modelo brasileira Alessandra Ambrósio. As informações são da CNN.

Cazzaniga é muito conhecido na Itália e já tem 25 anos de carreira. O atleta chegou, até mesmo, a defender a seleção do país e conquistou a medalha de ouro nos Jogos do Mediterrâneo de 2009. O jogador atua como oposto no time do New Mater, clube de vôlei da cidade de Castellana Grotte.

Roberto chegou a emprestar R$ 4,3 milhões para a golpista que se passou pela modelo brasileira. Ele revelou que manteve contato com uma mulher por 15 anos, achando que era a modelo. A história foi divulgada pela imprensa italiana.