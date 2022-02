O Mundial de Clubes da Fifa de 2021 terá início nesta quinta-feira (03), nos Emirados Árabes. A competição, que deveria ter ocorrido no final do ano passado, precisou ser adiada devido a pandemia e irá acontecer entre os dias 3 e 12 de fevereiro de 2022. Os brasileiros já estão ansiosos para o representante do país estrear no campeonato. Saiba quando o Palmeiras jogará no Mundial de Clubes da Fifa:

Quantos times estão participando do Mundial de Clubes da Fifa?

Sete times participarão do Mundial, sendo seis campeões continentais representando a Europa, América do Sul, Américas do Norte e Central, Ásia, África e Oceania, além de um representante do país-sede, no caso os Emirados Árabes Unidos. Veja quais são eles:

Chelsea - Campeão da Uefa Champions League (Europa / Inglaterra)

Palmeiras - Campeão da Libertadores (América do Sul / Brasil)

Monterrey - Campeão da Liga dos Campeões da Concacaf (Américas do Norte e Central / México)

Al-Hilal - Campeão da Liga dos Campeões da AFC (Ásia / Arábia Saudita)

Al-Ahly - Campeão da Liga dos Campeões da CAF (África / Egito)

AS Pirae - Nomeado pela OFC (Oceania / Taiti)

Al-Jazira - Representante do país-sede (Emirados Árabes Unidos)

Quais times jogarão na estreia do Mundial de Clubes da Fifa?

A partida que marca oficialmente o início da competição será entre Al-Jazira, dos Emirados Árabes, e AS Pirae, do Taiti. O vencedor avança para as quartas-de-final e pode enfrentar o Chelsea.

Quando o Palmeiras jogará no Mundial de Clubes da Fifa?

O Palmeiras estreia já na fase semifinal na competição. Ele enfrentará o vencedor do confronto da fase anterior. O clube brasileiro já sabe que poderá enfrentar o Monterrey ou o Al-Ahly, na terça-feira (8), às 13h30.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão o editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)