Sabino renova com o São Paulo até o fim de 2028: 'Uma conquista para mim dentro do clube' Estadão Conteúdo 28.02.26 21h07 O zagueiro Sabino se firma como titular no São Paulo e ganha, a cada jogo, a confiança do técnico Hernán Crespo, da diretoria e da torcada. Neste sábado, véspera da semifinal do Paulistão com o Palmeiras, o clube anunciou a renovação de contrato do defensor até dezembro de 2028. "O São Paulo acertou a renovação do contrato do zagueiro Sabino, cujo vínculo se encerraria no fim deste ano, até 31 de dezembro de 2028. O jogador de 29 anos é um dos atletas mais utilizados por Hernán Crespo nesta segunda passagem do treinador pelo São Paulo. Sabino participou de 37 dos 45 jogos do Tricolor sob o comando do argentino, sendo 32 como titular", informou o clube. Parceiro de defesa de Arboleda, Sabino definiu o novo acordo como seu primeiro título pelo clube. "Estou muito feliz com a renovação, é uma conquista para mim dentro do clube e espero retribuir da melhor maneira possível dentro de campo", afirmou o jogador. Sabino está no São Paulo desde março de 2024, com um contrato válido por três meses. À época, estava em fase final de recuperação de uma cirurgia no pé esquerdo, realizada quando defendia o Sport, e sob observação. Ele se recondicionou, começou entrando aos poucos e já soma 71 partidas na equipe, com três gols anotados. "Vejo (a renovação) como um prêmio pela resiliência, por ter esperado o momento certo. Agradeço a Deus por tudo o que tem feito na minha vida, por ter me colocado em um clube grande como o São Paulo, e a todos que fizeram parte desse grande sonho", completou o camisa 35. "Essa renovação é uma satisfação para nós, um reconhecimento ao comprometimento do Sabino com a instituição. Ele tem sido uma peça importante da equipe e acreditamos que pode colaborar muito ainda", ressaltou o presidente Harry Massis Júnior. "O Sabino conquistou o espaço dele dentro do campo. Com trabalho sério e muito respeito pela camisa que veste, tornou-se não só um dos nossos atletas com maior minutagem, mas também uma referência de comportamento dentro do grupo. Ficamos muito felizes por renovar o contrato dele", concluiu o executivo Rui Costa.