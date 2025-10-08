Capa Jornal Amazônia
Sabalenka volta a jogar após título do US Open mantendo-se imbatível em Wuhan e mirando recorde

Estadão Conteúdo

Um mês e dois dias após conquistar o US Open, o último Grand Slam da temporada, Aryna Sabalenka voltou às quadras no WTA de Wuhan, na China, onde jamais perdeu na carreira. Palco de seu primeiro título a nível WTA 1000, a belarussa ganhou os três troféus disputados na competição e largou a busca pela quarta taça com susto e virada.

Carente de ritmo após um mês sabático, descansando, a líder do ranking perdeu o primeiro set diante da eslovaca Rebecca Sramkova, mas mostrou todo o seu talento logo depois, quando 'esquentou' na partida, para buscar seu 18º triunfo em Wuhan com parciais de 4/6, 6/3 e 6/1.

"Devo dizer que ela jogou um tênis incrível, especialmente no primeiro set", disse Sabalenka. "Não pude fazer muito. Eu sabia que depois dessa pequena pausa (desde o US Open) não seria fácil recuperar o meu ritmo, mas estou muito feliz que no segundo set encontrei o meu jogo, entrei em quadra e acho que joguei muito bem."

Sabalenka se aproxima do recorde histórico de vitórias em torneios WTA 1000 que pertence a dinamarquesa Caroline Wosniacki - ganhou 20 partidas seguidas em New Haven entre 2008 e 2012.

Já pela terceira rodada em Wuhan, Sabalenka terá pela frente uma adversária que costuma incomodá-la: a russa Liudmila Samsonova, 16ª favorita, de quem tinha desvantagem no confronto até abrir 3 a 2 com triunfos recentes em Cincinnati e Indian Wells.

O dia na China ficou marcado pela grande batalha de Jessica Pegula (6ª favorita) contra a também norte-americana Hailey Baptista. A favorita precisou de sete match points - vencia o terceiro set por 5 a 2 - para garantir o triunfo por 6/4, 4/6 e 7/6 (8/6) em quase três horas de disputa. Bem diferente do massacre da compatriota Coco Gauff sobre a japonesa Moyuka Uchijima, com 6/1 e 6/0 em 51 minutos.

.
