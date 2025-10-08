Sabalenka volta a jogar após título do US Open mantendo-se imbatível em Wuhan e mirando recorde Estadão Conteúdo 08.10.25 10h32 Um mês e dois dias após conquistar o US Open, o último Grand Slam da temporada, Aryna Sabalenka voltou às quadras no WTA de Wuhan, na China, onde jamais perdeu na carreira. Palco de seu primeiro título a nível WTA 1000, a belarussa ganhou os três troféus disputados na competição e largou a busca pela quarta taça com susto e virada. Carente de ritmo após um mês sabático, descansando, a líder do ranking perdeu o primeiro set diante da eslovaca Rebecca Sramkova, mas mostrou todo o seu talento logo depois, quando 'esquentou' na partida, para buscar seu 18º triunfo em Wuhan com parciais de 4/6, 6/3 e 6/1. "Devo dizer que ela jogou um tênis incrível, especialmente no primeiro set", disse Sabalenka. "Não pude fazer muito. Eu sabia que depois dessa pequena pausa (desde o US Open) não seria fácil recuperar o meu ritmo, mas estou muito feliz que no segundo set encontrei o meu jogo, entrei em quadra e acho que joguei muito bem." Sabalenka se aproxima do recorde histórico de vitórias em torneios WTA 1000 que pertence a dinamarquesa Caroline Wosniacki - ganhou 20 partidas seguidas em New Haven entre 2008 e 2012. Já pela terceira rodada em Wuhan, Sabalenka terá pela frente uma adversária que costuma incomodá-la: a russa Liudmila Samsonova, 16ª favorita, de quem tinha desvantagem no confronto até abrir 3 a 2 com triunfos recentes em Cincinnati e Indian Wells. O dia na China ficou marcado pela grande batalha de Jessica Pegula (6ª favorita) contra a também norte-americana Hailey Baptista. A favorita precisou de sete match points - vencia o terceiro set por 5 a 2 - para garantir o triunfo por 6/4, 4/6 e 7/6 (8/6) em quase três horas de disputa. Bem diferente do massacre da compatriota Coco Gauff sobre a japonesa Moyuka Uchijima, com 6/1 e 6/0 em 51 minutos. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis WTA 1000 de Wuhan Aryna Sabalenka Jessica Pegula Coco Gauff COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Carlos Ferreira Papão: piorou o que já estava muito ruim 08.10.25 10h40 Futebol 'Não dá para jogar a toalha', diz Márcio Fernandes após derrota do Paysandu na Série B Time bicolor perdeu para o Botafogo-SP e está cada vez mais preso na lanterna do campeonato, mas técnico mantém esperança de reação 08.10.25 9h02 TÁ MAL! Paysandu leva gol do Botafogo-SP no fim e vê rebaixamento cada vez mais perto O Papão segue na lanterna, com 26 pontos, a sete do primeiro time fora da zona, o Athletic, e vê a permanência na Série B ficar cada vez mais distante 07.10.25 23h35 SÉRIE B Remo pode ter retorno de Pedro Rocha e faz testes em Marcelo Rangel para enfrentar o Athletico-PR Médico do Remo, Jean Klay, detalhou a situação dos jogadores e informou que testes serão realizados para saber se Pedro Rocha e Marcelo Rangel poderão enfrentar o CAP 07.10.25 20h31 MAIS LIDAS EM ESPORTES TÁ CHEGANDO A HORA... Paysandu pode ser rebaixado se perder para o Remo no clássico da próxima rodada? Afundado na lanterna, o rebaixamento do Paysandu parece ser questão de tempo 08.10.25 0h00 Futebol André Martha responde a críticas e anuncia medidas judiciais contra ex-diretor do Paysandu Após acusações de Fred Carvalho, ex-diretor do clube, o vereador defende as contribuições da família Martha e afirma que as doações foram pessoais e sem uso de verba pública 08.10.25 7h00 TÁ MAL! Paysandu leva gol do Botafogo-SP no fim e vê rebaixamento cada vez mais perto O Papão segue na lanterna, com 26 pontos, a sete do primeiro time fora da zona, o Athletic, e vê a permanência na Série B ficar cada vez mais distante 07.10.25 23h35 PAPÃO Bryan Borges admite falhas e desabafa após derrota: 'Faltou tudo no segundo tempo' Em entrevista após o jogo, o jogador foi direto ao avaliar o desempenho da equipe, especialmente na etapa final, quando o time acabou sofrendo o gol que definiu o placar 08.10.25 1h07