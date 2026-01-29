Capa Jornal Amazônia
Sabalenka vence Svitolina, chega à 4ª final seguida do Australian Open e encara Rybakina

Estadão Conteúdo

Pelo quarto ano consecutivo os amantes do tênis vão ver a presença de Aryna Sabalenka na disputa de título do Australian Open. Na manhã desta quinta-feira, a número um do mundo carimbou a vaga na decisão ao derrotar a ucraniana Elina Svitolina (12ª na lista da WTA) por 2 sets a 0, parciais de 6/2 e 6/3 em 1h16 de partida. Na disputa do título, que acontece neste sábado, ela vai enfrentar a cazaque Elena Rybakina, que superou Jessica Pegula na outra semifinal. O confronto vai ser a reedição da final de 2023 na Austrália.

Dona de dois títulos do Grand Slam australiano, venceu as edições de 2023 e 2024, e ficou com o vice-campeonato no ano passado, a tenista belarrussa vai em busca de seu terceiro troféu do torneio em quatro anos. Além de não perder sets em Melbourne, ela ostenta uma invencibilidade de 11 confrontos neste início de temporada.

No retrospecto entre as duas competidoras Sabalenka aumentou a vantagem e venceu seis dos sete duelos contra Svitolina. Diante do bom momento, ela entra para decidir o primeiro Grand Slam da temporada como favorita.

No jogo, ela teve um controle total sobre a rival e anotou 29 winners contra 12 da adversária. Com muita potência no saque e um estilo de jogo bastante agressivo, ela obteve duas quebras de serviço no primeiro set e definiu a disputa em 6/2.

Na volta à quadra, Svitolina iniciou a segunda parcial com uma quebra de serviço, abriu 2 a 0, mas a vantagem parou por aí. Sabalenka retomou as rédeas do duelo, venceu cinco games seguidos e garantiu vaga na final ao fechar o confronto em 6/3 e selar sua vaga na final.

RYBAKINA BATE PEGULA E GARANTE VAGA NA DECISÃO Elena Rybakina está de volta à final do Australian Open. Em um confronto bastante equilibrado, a número 5 do mundo levou a melhor sobre a americana Jessica Pegula (6ª) e venceu a partida válida pela semifinal por 2 sets a 0, parciais de 6/3 e 7/6 (9/7) em 1h09 de duração.

No primeiro set, a Cazaque logo abriu vantagem de 3 a 0, controlou o jogo e não deu chance de reação para Pegula, que não conseguiu se impor diante da boa troca de golpes de Rybakina, que alternou subidas à rede com jogo de fundo de quadra para definir o jogo em 6/3.

Já na parcial seguinte, o equilíbrio foi a tônica do embate. Com três quebras para cada lado, Pegula buscou o empate em 5 a 5 e o duelo foi para o tiebreak. Com mais concentração nos momentos finais, Rybakina definiu o segundo set com um winner e garantiu o triunfo por 2 sets a 0 se garantindo na decisão.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

tênis

Australian Open

Rybakina

Pegula

Sabalenka
