Sabalenka se vinga de Rybakina e conquista o título de Indian Wells pela primeira vez Estadão Conteúdo 15.03.26 18h07 Em um jogo espetacular, a belarussa Aryna Sabalenka derrotou a Casaque Elena Rybakina, neste domingo, por 2 seta 1, com parciais de 3/6, 6/3 t 7/6 (8/6), para conquistar pela primeira vez o título do WTA 1000 de Indian Wells. O duelo foi uma reedição de 2023, vencida pela atleta do Casaquistão, que também saiu vencedora este ano na final do Australian Open. Foi a quinta final delas e Sabalenka venceu pela segunda vez. Vice em 2023 e 2025, Sabalenka ganhou pela nona vez de Rybakina, após 16 duelos com Ryvakina. Com a campanha vitoriosa em Indian Wells, a casaque vai aparecer em segundo lugar no ranking da WTA, atrás somente da belarussa. As duas tenistas começaram com muita força nos golpes e um bom saque, com isso os serviços foram confirmados com certa facilidade. O primeiro momento de tensão ocorreu no quarto game, quando Sabalenka precisou suar mais para manter o saque e empatar em 2/2, após cometer vários. Rybakina acertou belas devoluções para quebrar o saque de Sabalenka pela primeira vez no jogo: 4/2. Sem dar chances para a belarussa, a casaque chegou a 5/2. O nono game foi o melhor do jogo. Sabalenka chegou a abrir 30/0, mas Rybakina manteve a concentração e força nos golpes para virar e fechar o set em 6/3, após 30 minutos. O segundo set começou mal para Sabalenka, que depois de erros viu Rybakina quebrando o serviço até chegou a quebrar a raquete com o 1/0. A resposta da belarussa foi imediata e com direito a não perder nenhum ponto: 1/1. A belarussa chegou a 2/1 depois de uma batalha no terceiro game. Rybakina teve duas chances de quebra. O quarto game foi o pior da casaque, que cometeu dois erros não forçado e teve uma dupla falta. Sabalenka aproveitou: 3/1. Mais tranquila, Sabalenka confirmou o serviço e abriu 4/1. A casaque sacou bem e diminuiu o prejuízo para 4/2 e teve uma chance de quebrar o saque da rival, mas não devolveu bem o saque: 5/2. Rybakina confirmou seu serviço, chegou a 5/3 e teve mais uma oportunidade de quebra, mas Sabalenka cadenciou melhor jogo e fechou o segundo set em 6/3, depois de 48 minutos. As tenistas começaram seguras o terceiro set e confirmaram seus primeiros saques, mas no terceiro game Sabalenka conseguiu a quebra com cinco pontos seguidos depois de estar perdendo por 40/0, graças à variação de golpes: 2/1. Rybakina tentou devolver a quebra na sequência, mas Sabalenka foi constante e fez 3/1. A Casaque sacou muito bem e não deu chances para a belarussa: 3/2. Sabalenka teve de lutar muito para fechar o sexto game: 4/2. Já Rybakina sacou demais para diminuir para 4/3. A casaque teve duas oportunidades para quebrar o saque de da bielorussa, mas não suportou o forte saque da adversária, que fechou: 5/3. Rybakina sacou forte e fez 5/4, mas de forma sensacional ainda teve vigor para conseguir mais uma quebra: 5/5. Para confirmai saque a casaque teve de salvar cinco break points: 6/5. Sabalenka não deu chances para Rybakina e levou a decisão para o tie-break. A disputa foi sem quebras até o sétimo ponto quando a casaque fez 4/3. A belarussa recuperou, diminuiu para 5/4, mas Rybakina chegou ao match point. Sabalenka salvou e empatou (6/6) para depois fechar em 8/6, após 1h31 de jogo. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis Indian Wells Aryna Sabalenka Elena Rybakina COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. 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