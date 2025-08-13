Sabalenka passa fácil por Bouzas em Cincinnati após batalha com Raducanu e ganha a 50ª do ano Estadão Conteúdo 13.08.25 22h13 Após gigante batalha de mais de três horas com a britânica Emma Raducanu na rodada passada, há dois dias, Aryna Sabalenka teve uma quarta-feira bem mais tranquila no Cincinnati Open. Para se garantir nas quartas de final, a líder do ranking ganhou em sets diretos da espanhola Jessica Bouzas Maneiro por 6/1 e 7/5 em somente 1h20. A belarussa defende o título em Cincinnati antes de disputar o US Open e mostrou-se bastante agressiva diante da espanhola. Foram impressionantes 80% de aproveitamento no primeiro set e cinco quebras aproveitadas em sete criadas. Fazendo uma temporada gigante, Sabalenka chegou à 50ª vitória em 2025, oitava seguida em Cincinnati, onde se sente bem e conta com o apoio da torcida. Não por acaso, está nas quartas do WTA 1000 pela quinta vez na carreira e a quarta consecutiva. Sabalenka começou o jogo das oitavas no modo arrasador e logo abriu 4 a 0 com duas quebras. Perdeu o serviço quando poderia fazer o quinto ponto seguido, mas não se desestabilizou e fechou em 6 a 1 após somente 27 minutos. Bouzas Maneiro até dificultou as ações na parcial seguinte, mas jamais conseguiu desestabilizar Sabalenka. A líder do ranking abriu 4 a 2, permitiu a virada para 5 a 4, mas emplacou três pontos seguidos para fechar a partida em 7 a 5. Outra favorita que vem fazendo apresentações vistosas em Cincinnati é a polonesa Iga Swiatek, atualmente 3 do mundo, que entrou em quadra mais cedo e passou com soberania por Sorana Cirstea, da Romênia, parciais de 6/4 e 6/3. A surpresa do dia foi a eliminação de Jéssica Pegula, quarta favorita, que levou 7/6 (7/5), 3/6 e 6/3 da polonesa Magda Linette. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis Cincinnati Open Aryna Sabalenka Iga Swiatek COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Contra o Paysandu, Chape possui desfalque na zaga; líder em assistência retorna ao time Chepecoense recebe o Paysandu e terá o retorno do meia Giovanni Augusto 13.08.25 18h31 REMO Reynaldo fala sobre recuperação, liderança e adaptação no Remo: 'Estamos no mesmo propósito' Capitão azulino comenta retorno após lesão, relação com elenco e expectativas para reta final da Série B 13.08.25 17h08 Adrenalina Acelera, Cysne! O voo alto de um campeão que conquistou o Brasil no rally 13.08.25 15h18 Adrenalina Mel Matsunaga, a piloto paraense que desafia o rally e inspira mulheres no automobilismo 13.08.25 15h04 MAIS LIDAS EM ESPORTES MOTOCROSS Show de manobras radicais agita praia no verão de Portel, no Marajó Cidade sedia a segunda edição do Freestyle de Motocross, que continua neste domingo (27) 26.07.25 15h20 Futebol Há 10 anos Cametá conquistava o segundo título do Parazão para o interior do estado; relembre No dia 13 de maio daquele ano, o Mapará 'Remoso' empatou com o Remo pelo placar de 2 a 2, diante de um Mangueirão lotado, sacramentando a conquista inédita para o município 13.05.22 9h30