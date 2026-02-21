Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Sábado de Rio Open termina com muita chuva e semifinais de simples adiadas

Estadão Conteúdo

As semifinais de simples do Rio Open foram suspensas neste sábado, por causa da forte chuva que atinge a capital fluminense. A primeira das duas partidas começaria por volta das 17 horas e a segunda seria disputada em seguida. Não foi possível iniciar nenhum dos jogos, e ambos serão disputados no domingo, às 11 horas. Depois, os vencedores se enfrentam na grande decisão, no mesmo dia, às 17 horas.

O argentino Tomás Martín Etcheverry e o checo Vit Kopriva vão se enfrentar na Quadra Guga Kuerten, a principal arena do torneio. Já o chileno Alejandro Tabilo e o peruano Ignacio Buse jogam na quadra 1.

Entre a semifinal e a final de simples, os brasileiros João Fonseca e Marcelo Melo decidem o título de duplas em duelo com o holandês Robin Haase e o alemão Constantin Frantzen, no domingo. Eles vão ao saibro da quadra Guga Kuerten às 14h30 para lutar pela taça.

A decisão de que os jogos não fossem realizados neste sábado foi tomada após uma longa espera, que terminou por volta das 22 horas. Houve uma tentativa de iniciar a partida de Etcheverry contra Kopriva, e ambos chegaram a ir para a quadra, mas a chuva voltou a se intensificar.

Embora menos povoado, o Jockey Club Brasileiro ainda tinha uma quantidade considerável de pessoas no evento, nas áreas de lazer e alimentação. No momento em que houve a tentativa de retomar a partida, alguns torcedores chegaram a ocupar as arquibancadas.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

tênis

Rio OPen

semifinais

programação
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

Futebol

Stay period: o que significa a suspensão das dívidas do Paysandu por 180 dias?

Credores não podem promover bloqueios de contas, penhoras ou atos de constrição patrimonial contra o clube.

21.02.26 17h23

ESPORTE

Paysandu entra em recuperação judicial e ganha prazo para renegociar dívidas

Decisão do TJPA permite reorganização financeira do time bicolor, que declarou dívida de R$ 16,7 milhões

21.02.26 15h19

ufc

No UFC, Melk Costa defende sequência invicta e Michel Pereira luta por recuperação

Paraenses entram em ação neste sábado (21) no UFC Houston, no Texas, nos Estados Unidos

21.02.26 9h00

presentes

Time do goleiro Bruno homenageia jogadores presos por estupro coletivo

Quatro jogadores tiveram audiência de custódia e permanecem presos. O time foi eliminado da Copa do Brasil pelo Velo Clube

20.02.26 16h13

MAIS LIDAS EM ESPORTES

JOGO AMISTOSO

Grasshoppers Club Zürich x West Ham: onde assistir e as escalações do jogo amistoso de hoje (19/07)

Grasshoppers Club Zürich e West Ham United jogam uma partida amistosa hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo

19.07.25 9h00

DICAS DE BEM-ESTAR

Quer se exercitar em casa? Confira 5 aplicativos para montar treinos personalizados

Opções gratuitas e pagas ajudam a manter a saúde física com segurança e praticidade, mesmo longe da academia

12.07.25 18h00

Fórmula 1

F1: Pierre Gasly vai para a Alpine em 2023 e Nyck De Vries acerta com a AlphaTauri, diz TV francesa

Emissora divulgou que o acerto entre as equipes e pilotos deve ser anunciado na próxima semana

30.09.22 15h14

Paysandu

Paysandu: renovação de contratos deve ser inferior a 20% do atual elenco

Clube fará outras apostas e não vai comprometer orçamento

21.01.21 17h41

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda