Sábado de Rio Open termina com muita chuva e semifinais de simples adiadas

As semifinais de simples do Rio Open foram suspensas neste sábado, por causa da forte chuva que atinge a capital fluminense. A primeira das duas partidas começaria por volta das 17 horas e a segunda seria disputada em seguida. Não foi possível iniciar nenhum dos jogos, e ambos serão disputados no domingo, às 11 horas. Depois, os vencedores se enfrentam na grande decisão, no mesmo dia, às 17 horas.

O argentino Tomás Martín Etcheverry e o checo Vit Kopriva vão se enfrentar na Quadra Guga Kuerten, a principal arena do torneio. Já o chileno Alejandro Tabilo e o peruano Ignacio Buse jogam na quadra 1.

Entre a semifinal e a final de simples, os brasileiros João Fonseca e Marcelo Melo decidem o título de duplas em duelo com o holandês Robin Haase e o alemão Constantin Frantzen, no domingo. Eles vão ao saibro da quadra Guga Kuerten às 14h30 para lutar pela taça.

A decisão de que os jogos não fossem realizados neste sábado foi tomada após uma longa espera, que terminou por volta das 22 horas. Houve uma tentativa de iniciar a partida de Etcheverry contra Kopriva, e ambos chegaram a ir para a quadra, mas a chuva voltou a se intensificar.

Embora menos povoado, o Jockey Club Brasileiro ainda tinha uma quantidade considerável de pessoas no evento, nas áreas de lazer e alimentação. No momento em que houve a tentativa de retomar a partida, alguns torcedores chegaram a ocupar as arquibancadas.