Sábado de Rio Open termina com muita chuva e semifinais de simples adiadas Estadão Conteúdo 21.02.26 23h02 As semifinais de simples do Rio Open foram suspensas neste sábado, por causa da forte chuva que atinge a capital fluminense. A primeira das duas partidas começaria por volta das 17 horas e a segunda seria disputada em seguida. Não foi possível iniciar nenhum dos jogos, e ambos serão disputados no domingo, às 11 horas. Depois, os vencedores se enfrentam na grande decisão, no mesmo dia, às 17 horas. O argentino Tomás Martín Etcheverry e o checo Vit Kopriva vão se enfrentar na Quadra Guga Kuerten, a principal arena do torneio. Já o chileno Alejandro Tabilo e o peruano Ignacio Buse jogam na quadra 1. Entre a semifinal e a final de simples, os brasileiros João Fonseca e Marcelo Melo decidem o título de duplas em duelo com o holandês Robin Haase e o alemão Constantin Frantzen, no domingo. Eles vão ao saibro da quadra Guga Kuerten às 14h30 para lutar pela taça. A decisão de que os jogos não fossem realizados neste sábado foi tomada após uma longa espera, que terminou por volta das 22 horas. Houve uma tentativa de iniciar a partida de Etcheverry contra Kopriva, e ambos chegaram a ir para a quadra, mas a chuva voltou a se intensificar. Embora menos povoado, o Jockey Club Brasileiro ainda tinha uma quantidade considerável de pessoas no evento, nas áreas de lazer e alimentação. No momento em que houve a tentativa de retomar a partida, alguns torcedores chegaram a ocupar as arquibancadas. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis Rio OPen semifinais programação COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Stay period: o que significa a suspensão das dívidas do Paysandu por 180 dias? Credores não podem promover bloqueios de contas, penhoras ou atos de constrição patrimonial contra o clube. 21.02.26 17h23 ESPORTE Paysandu entra em recuperação judicial e ganha prazo para renegociar dívidas Decisão do TJPA permite reorganização financeira do time bicolor, que declarou dívida de R$ 16,7 milhões 21.02.26 15h19 ufc No UFC, Melk Costa defende sequência invicta e Michel Pereira luta por recuperação Paraenses entram em ação neste sábado (21) no UFC Houston, no Texas, nos Estados Unidos 21.02.26 9h00 presentes Time do goleiro Bruno homenageia jogadores presos por estupro coletivo Quatro jogadores tiveram audiência de custódia e permanecem presos. O time foi eliminado da Copa do Brasil pelo Velo Clube 20.02.26 16h13 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGO AMISTOSO Grasshoppers Club Zürich x West Ham: onde assistir e as escalações do jogo amistoso de hoje (19/07) Grasshoppers Club Zürich e West Ham United jogam uma partida amistosa hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 19.07.25 9h00 DICAS DE BEM-ESTAR Quer se exercitar em casa? Confira 5 aplicativos para montar treinos personalizados Opções gratuitas e pagas ajudam a manter a saúde física com segurança e praticidade, mesmo longe da academia 12.07.25 18h00 Fórmula 1 F1: Pierre Gasly vai para a Alpine em 2023 e Nyck De Vries acerta com a AlphaTauri, diz TV francesa Emissora divulgou que o acerto entre as equipes e pilotos deve ser anunciado na próxima semana 30.09.22 15h14 Paysandu Paysandu: renovação de contratos deve ser inferior a 20% do atual elenco Clube fará outras apostas e não vai comprometer orçamento 21.01.21 17h41