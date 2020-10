Sá Pinto chega ao Rio: 'Vesti a camisa do Vasco e vou morrer por ela'

O novo técnico do Vasco chegou ao Rio. O português Ricardo Sá Pinto desembarcou no Aeroporto Santos Dumont no início da noite desta quinta-feira e já falando da tão famosa dedicação que exige dos comandados - e exigiu ao longo da carreira.

- Na minha carreira toda, sou o primeiro a exigir de mim próprio. Se não der o exemplo, não posso exigir dos meus jogadores e não posso fazer com que acreditem no que eu pretendo. Estou habituando a essa pressão e a essa exigência. Vesti a camisa do Vasco e vou morrer por ela enquanto lá estiver - afirmou ao "Ge".

Sá Pinto chega no Vasco após último trabalho no Braga, da terra natal dele, mas também tem experiência em outros países da Europa e Ásia. No Brasil, todavia, o treinador de 48 anos terá sua primeira experiência.

Ele substitui Ramon Menezes. O ex-meio-campista, ídolo do Vasco, foi demitido na semana passada. O próximo desafio do Vasco, ainda sob as ordens de Alexandre Grasseli, é contra o Internacional, fora de casa, neste domingo.