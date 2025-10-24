Rybakina se vinga de Mboko em Tóquio e oito classificadas ao WTA Finals são definidas Estadão Conteúdo 24.10.25 9h29 Elena Rybakina confirmou o bom momento e garantiu a última vaga ao WTA Finals, que será realizado em Riad, na Arábia Saudita, entre os dias 1º e 8 de novembro. A tenista do Casaquistão disputava a vaga com a jovem sensação russa Mirra Andreeva, mas se garantiu com vingança diante da canadense Victoria Mboko, sua algoz na semifinais do WTA 1000 de Montreal, em agosto, com 6/3 e 7/6 (7/4). Rybakina chegou à reta final da temporada em desvantagem na corrida contra Andreeva. Mas o título em Ningbo, na China, no domingo passado, aliado à classificação à semifinal no Aberto de Tóquio, alcançada nesta madrugada, foram cruciais para a garantia da oitava vaga. Pelo terceiro ano seguido a casaque estará no WTA Finals. Estará ao lado da belarussa Aryna Sabalenka, líder do ranking, a polonesa Iga Swiatek, as norte-americanas Coco Gauff, Amanda Anisimova, Jessica Pegula e Madison Keys, alé da italiana Jasmine Paolini. "Foi uma partida muito difícil contra a Victoria. Da última vez, foi a mesma batalha", disse Rybakina depois da partida. "Estou muito feliz por ter conseguido vencer em dois sets hoje. No segundo, estávamos muito próximas, ambas sacando muito bem, então estou feliz por ter conseguido pressionar um pouco mais no tie-break e vencer", comemorou. A rival da semifinal será a checa Linda Noskova, neste sábado. "Estou feliz que meu saque funcionou muito bem. Na devolução, tentei mudar um pouco de posição, mas, novamente, ela estava sacando tão bem que foi muito difícil. Mesmo quando peguei a bola na raquete, ainda era muito difícil colocá-la em quadra. Foi uma partida muito equilibrada e estou satisfeita com o resultado", completou Rybakina, que sofreu com lesões, abandonos e troca de técnico ao longo da temporada. O Brasil também terá representante no WTA Finals, mas em duplas. Luisa Stefani se garantiu entre as oito melhores parcerias e tentará, ao lado da húngara Timea Babos, surpreender as favoritas na Arábia Saudita. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis WTA 500 de Tóquio Elena Rybakina COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Auge físico, mobilidade e intensidade caracterizam o Leão 24.10.25 10h37 ESPORTES Programa de inclusão oferta aulas gratuitas de capoeira, natação, atletismo e futsal em Belém TEAtivo é realizado pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) em parceria com o Ministério do Esporte 23.10.25 18h55 SÉRIE B Reynaldo prega foco e “mesma postura” para o Remo seguir na briga pelo G-4 da Série B Zagueiro azulino destacou a sequência positiva da equipe e afirmou que o time deve manter a intensidade diante do Cuiabá, fora de casa 23.10.25 18h45 SÉRIE B Raio-x: Adversário do Remo, Cuiabá tem volume ofensivo e intensidade na defesa Adversário do Leão nesta sexta (24), o Dourado figura entre os que mais finalizam e criam chances na competição 23.10.25 17h01 MAIS LIDAS EM ESPORTES HOJE TEM LEÃO Sem os goleiros titulares, Cuiabá e Remo fazem duelo decisivo na noite de hoje Leão busca sexta vitória seguida e acabar com as pretensões do time cuiabano de ainda entrar no G4 24.10.25 7h07 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (24/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, La Liga, Bundesliga e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta sexta-feira 24.10.25 7h00 Leão na Liberta? Técnico do Racing aparece com camisa do 'Remo' em jogo da Libertadores; entenda Gustavo Costas veste uniforme histórico do time argentino e e repercute entre paraenses 23.10.25 11h19 Palmeiras de Abel já fez o placar que precisa para virar contra a LDU em sete mata-matas 24.10.25 9h59