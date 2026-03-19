Rui Costa prega respeito do São Paulo à Sul-Americana: 'Não vamos desconsiderar a competição' Estadão Conteúdo 19.03.26 23h12 O São Paulo costuma se gabar de "ter a cara" da Copa Libertadores. Sem conseguir vaga na competição na qual é tricampeão, o clube vai buscar seu segundo título na Copa Sul-Americana e Rui Costa, executivo de futebol, garante que a equipe vai dedicar total respeito na busca pelo troféu e a tentadora premiação de US$ 13,5 milhões (aproximadamente R$ 70,6 milhões) ao vencedor. Integrante do Grupo C, a equipe tricolor terá pela frente o Millonarios, da Colômbia, o Boston River, do Uruguai, e o chileno O'Higgins. Diferentemente da Libertadores, na qual os dois melhores se garantem, na Sul-Americana a vaga direta às oitavas é só do campeão, com o segundo disputando um playoff com terceiros da Libertadores. Ciente que precisa de campanha em alto quilate, Rui Costa ressaltou a importância do torneio, que terá os gigantes River Plate, Racing, San Lorenzo, Olímpia, América de Cali, Santos, Atlético-MG, Grêmio e Vasco, todos campeões da Libertadores assim como os paulistas. "A única conveniência é a questão de logística, pois há a tradição dos clubes, dos países, e não vamos ter nenhuma facilidade", admitiu o dirigente, à ESPN. "E não vamos cometer o erro de desconsiderar essa competição. Times grandes vão jogar, a competição tem o mesmo número de campeões que está na Libertadores e vai exibir muito compromisso." Rui Costa ainda falou sobre o aumento da premiação como motivação extra para o São Paulo buscar a taça. "Sul-Americana e Libertadores estão crescendo a premiação e isso só torna a competição mais sedutora, impacta no orçamento do clube de forma positiva, gera um fator de sedução e incentivo", falou. "Isso nos motiva a conquistar o troféu", seguiu. "A gente vai avançando, chega na final e conquista a taça... E lembra que é um caminho muito bonito que percorremos." Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa Sul-Americana São Paulo FC Rui Costa COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Flamengo reposta publicação do Remo nas redes sociais e diz: 'escudos com tradição' Clube rubro-negro mandou uma mensagem aos azulinos nas redes sociais 19.03.26 18h35 FUTEBOL Copa Norte 2026: Presidente do Paysandu confirma estreia contra o GAS-RR em Castanhal Márcio Tuma informou que recebeu o 'ok' da CBF e partida entre Paysandu x GAS-RR será no Maximino Porpino 19.03.26 15h20 Futebol Preparador físico do Paysandu é convocado para Seleção do Peru Leonardo Cupertino vai integrar comissão da equipe sub-20 em amistosos contra o Chile 19.03.26 14h50 futebol Com Remo e Paysandu confirmados, CBF define data para o sorteio da 5ª fase da Copa do Brasil Com jogos de ida e volta, confrontos e mandos serão definidos no evento 19.03.26 13h26 MAIS LIDAS EM ESPORTES FIM DA LINHA Juventude vence facilmente e elimina o Águia de Marabá da Copa do Brasil Agora, restam apenas Remo e Paysandu de paraenses na competição 19.03.26 22h08 REPERCUSSÃO Torcedores reclamam da atuação do Flamengo contra o Remo no Maracanã: 'Me adoece' Mesmo com vitória parcial no Maracanã, rubro-negros reclamam do desempenho da equipe diante do time paraense 19.03.26 21h16 DEVOÇÃO Capitão do Remo, Marllon entra com imagem de Nossa Senhora de Nazaré no Maracanã Zagueiro levou símbolo religioso ao gramado do Maracanã antes do jogo pela 7ª rodada do Brasileiro contra o Flamengo 19.03.26 20h27 Futebol Condé valoriza primeiro tempo, mas aponta início do segundo como decisivo em derrota do Remo Técnico destaca organização inicial, cobra consistência e projeta reação azulina contra o Bahia 19.03.26 22h57