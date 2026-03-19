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Rui Costa prega respeito do São Paulo à Sul-Americana: 'Não vamos desconsiderar a competição'

Estadão Conteúdo

O São Paulo costuma se gabar de "ter a cara" da Copa Libertadores. Sem conseguir vaga na competição na qual é tricampeão, o clube vai buscar seu segundo título na Copa Sul-Americana e Rui Costa, executivo de futebol, garante que a equipe vai dedicar total respeito na busca pelo troféu e a tentadora premiação de US$ 13,5 milhões (aproximadamente R$ 70,6 milhões) ao vencedor.

Integrante do Grupo C, a equipe tricolor terá pela frente o Millonarios, da Colômbia, o Boston River, do Uruguai, e o chileno O'Higgins. Diferentemente da Libertadores, na qual os dois melhores se garantem, na Sul-Americana a vaga direta às oitavas é só do campeão, com o segundo disputando um playoff com terceiros da Libertadores.

Ciente que precisa de campanha em alto quilate, Rui Costa ressaltou a importância do torneio, que terá os gigantes River Plate, Racing, San Lorenzo, Olímpia, América de Cali, Santos, Atlético-MG, Grêmio e Vasco, todos campeões da Libertadores assim como os paulistas.

"A única conveniência é a questão de logística, pois há a tradição dos clubes, dos países, e não vamos ter nenhuma facilidade", admitiu o dirigente, à ESPN. "E não vamos cometer o erro de desconsiderar essa competição. Times grandes vão jogar, a competição tem o mesmo número de campeões que está na Libertadores e vai exibir muito compromisso."

Rui Costa ainda falou sobre o aumento da premiação como motivação extra para o São Paulo buscar a taça. "Sul-Americana e Libertadores estão crescendo a premiação e isso só torna a competição mais sedutora, impacta no orçamento do clube de forma positiva, gera um fator de sedução e incentivo", falou. "Isso nos motiva a conquistar o troféu", seguiu. "A gente vai avançando, chega na final e conquista a taça... E lembra que é um caminho muito bonito que percorremos."

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