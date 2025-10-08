Capa Jornal Amazônia
Rony volta a marcar e Atlético-MG reage no Brasileirão diante do Sport

Estadão Conteúdo

Quatro meses e 23 jogos depois, Rony voltou a marcar e foi um dos nomes da vitória do Atlético-MG sobre o Sport, por 3 a 1, nesta quarta-feira, na Arena MRV, em duelo atrasado da 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O atacante vinha em baixa e chegou a cogitar deixar o clube por atrasos salariais, mas recuperou espaço com Jorge Sampaoli. O gol no segundo tempo, o terceiro da equipe mineira, simbolizou um reencontro com o torcedor e um gesto de permanência num momento turbulento.

A vitória também teve peso interno. Após uma reunião entre o elenco, a diretoria e o investidor Rubens Menin, o time respondeu em campo. A atuação foi marcada por mais intensidade e entrega, reflexo da cobrança feita fora das quatro linhas.

Com o resultado, o Atlético chegou a 32 pontos, subiu para a 13ª colocação e abriu sete pontos de vantagem para o Vitória, primeiro time dentro da zona de rebaixamento. O Sport, por sua vez, segue em último lugar, com 16, e vê a pressão aumentar no Recife.

No campo, Sampaoli surpreendeu ao deixar Hulk no banco. A escolha por um ataque mais móvel, com Rony e Dudu, deu resultado. Logo aos nove minutos, Vitor Hugo abriu o placar após escanteio. Pouco depois, o Atlético quase ampliou em chances seguidas de Guilherme Arana e do próprio Rony.

A pressão foi mantida e, aos 37 minutos, Arana ampliou o marcador. O lateral, que vinha sendo alvo de críticas, celebrou o gol com desabafo. Mais tarde, revelou ter sido xingado e acusado de fazer "corpo mole". Disse honrar o contrato e garantiu dedicação total ao clube.

No segundo tempo, o Sport tentou reagir com Lucas Lima, mas foi o Atlético quem matou o jogo. Aos 16 minutos, Biel iniciou contra-ataque, superou a marcação e deixou Rony livre para empurrar para o gol. Foi o lance do alívio para o atacante e para a torcida.

Com o resultado encaminhado, o Atlético administrou o ritmo, enquanto as arquibancadas se transformaram em aplausos. O ambiente hostil das últimas semanas deu lugar a apoio e confiança.

Nos minutos finais, Derik Lacerda descontou de pênalti para o Sport, mas a noite já era do Atlético e de Rony - símbolo de uma equipe que tenta retomar o equilíbrio em meio à pressão.

O Atlético-MG volta a campo na quarta-feira, dia 15, às 21h30, para o clássico com o Cruzeiro na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG). No mesmo dia, às 20h, o Sport recebe o Ceará, na Ilha do Retiro, em Recife (PE).

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG 3 X 1 SPORT

ATLÉTICO-MG - Everson; Saravia, Lyanco (Ruan), Vitor Hugo e Guilherme Arana (Caio Paulista); Fausto Vera, Igor Gomes, Gustavo Scarpa (Hulk) e Bernard (Natanael); Rony e Dudu (Biel). Técnico: Jorge Sampaoli.

SPORT - Gabriel; Aderlan (Matheus Alexandre), Rafael Thyere, Ramon Menezes, Luan Cândido e Igor Cariús (Romarinho); Zé Lucas (Lucas Lima), Rivera e Hyonra (Atencio/Sergio Oliveira); Matheusinho e Derik Lacerda. Técnico: Daniel Paulista.

GOLS - Vitor Hugo, aos oito, e Guilherme Arana, aos 37 minutos do primeiro tempo. Rony, aos 17, e Derik Lacerda, aos 36 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Guilherme Arana, Hulk, Igor Gomes e Vitor Hugo (Atlético-MG); Ramon Menezes e Rivera (Sport).

ÁRBITRO - Alex Gomes Stefano (RJ).

RENDA - R$ 904.390,02.

PÚBLICO - 25.093 pessoas.

LOCAL - Arena MRV, em Belo Horizonte (MG).

futebol

Campeonato Brasileiro

Atlético-MG

Sport
