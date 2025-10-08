Rony volta a marcar e Atlético-MG reage no Brasileirão diante do Sport Estadão Conteúdo 08.10.25 21h38 Quatro meses e 23 jogos depois, Rony voltou a marcar e foi um dos nomes da vitória do Atlético-MG sobre o Sport, por 3 a 1, nesta quarta-feira, na Arena MRV, em duelo atrasado da 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante vinha em baixa e chegou a cogitar deixar o clube por atrasos salariais, mas recuperou espaço com Jorge Sampaoli. O gol no segundo tempo, o terceiro da equipe mineira, simbolizou um reencontro com o torcedor e um gesto de permanência num momento turbulento. A vitória também teve peso interno. Após uma reunião entre o elenco, a diretoria e o investidor Rubens Menin, o time respondeu em campo. A atuação foi marcada por mais intensidade e entrega, reflexo da cobrança feita fora das quatro linhas. Com o resultado, o Atlético chegou a 32 pontos, subiu para a 13ª colocação e abriu sete pontos de vantagem para o Vitória, primeiro time dentro da zona de rebaixamento. O Sport, por sua vez, segue em último lugar, com 16, e vê a pressão aumentar no Recife. No campo, Sampaoli surpreendeu ao deixar Hulk no banco. A escolha por um ataque mais móvel, com Rony e Dudu, deu resultado. Logo aos nove minutos, Vitor Hugo abriu o placar após escanteio. Pouco depois, o Atlético quase ampliou em chances seguidas de Guilherme Arana e do próprio Rony. A pressão foi mantida e, aos 37 minutos, Arana ampliou o marcador. O lateral, que vinha sendo alvo de críticas, celebrou o gol com desabafo. Mais tarde, revelou ter sido xingado e acusado de fazer "corpo mole". Disse honrar o contrato e garantiu dedicação total ao clube. No segundo tempo, o Sport tentou reagir com Lucas Lima, mas foi o Atlético quem matou o jogo. Aos 16 minutos, Biel iniciou contra-ataque, superou a marcação e deixou Rony livre para empurrar para o gol. Foi o lance do alívio para o atacante e para a torcida. Com o resultado encaminhado, o Atlético administrou o ritmo, enquanto as arquibancadas se transformaram em aplausos. O ambiente hostil das últimas semanas deu lugar a apoio e confiança. Nos minutos finais, Derik Lacerda descontou de pênalti para o Sport, mas a noite já era do Atlético e de Rony - símbolo de uma equipe que tenta retomar o equilíbrio em meio à pressão. O Atlético-MG volta a campo na quarta-feira, dia 15, às 21h30, para o clássico com o Cruzeiro na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG). No mesmo dia, às 20h, o Sport recebe o Ceará, na Ilha do Retiro, em Recife (PE). FICHA TÉCNICA ATLÉTICO-MG 3 X 1 SPORT ATLÉTICO-MG - Everson; Saravia, Lyanco (Ruan), Vitor Hugo e Guilherme Arana (Caio Paulista); Fausto Vera, Igor Gomes, Gustavo Scarpa (Hulk) e Bernard (Natanael); Rony e Dudu (Biel). Técnico: Jorge Sampaoli. SPORT - Gabriel; Aderlan (Matheus Alexandre), Rafael Thyere, Ramon Menezes, Luan Cândido e Igor Cariús (Romarinho); Zé Lucas (Lucas Lima), Rivera e Hyonra (Atencio/Sergio Oliveira); Matheusinho e Derik Lacerda. Técnico: Daniel Paulista. GOLS - Vitor Hugo, aos oito, e Guilherme Arana, aos 37 minutos do primeiro tempo. Rony, aos 17, e Derik Lacerda, aos 36 minutos do segundo tempo. CARTÕES AMARELOS - Guilherme Arana, Hulk, Igor Gomes e Vitor Hugo (Atlético-MG); Ramon Menezes e Rivera (Sport). ÁRBITRO - Alex Gomes Stefano (RJ). RENDA - R$ 904.390,02. PÚBLICO - 25.093 pessoas. LOCAL - Arena MRV, em Belo Horizonte (MG). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Campeonato Brasileiro Atlético-MG Sport COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Adversário do Remo, Athletico-PR é o segundo melhor mandante da Série B; veja números Furacão encara o Remo em Belém pela Série B. Leão Azul busca se aproximar do G4 08.10.25 19h37 PARA COLAR NO G4! Remo terá Marcelo Rangel e Pedro Rocha contra o Athletico-PR; veja todos os relacionados Goleiro Marcelo Rangel e atacante Pedro Rocha estão aptos para o jogo diante do Athletico-PR 08.10.25 17h34 SÉRIE B Paysandu precisa de campanha quase perfeita para evitar rebaixamento na Série B Derrota para o Botafogo-SP deixa Papão mais distante da zona de segurança e pressiona o time para o Re-Pa. 08.10.25 17h03 Futebol Clube do Remo disputa Brasileiro Interclubes de Barcos Longos no Rio de Janeiro A delegação azulina contará com seis atletas e o clube irá participar de seis provas na competição. 08.10.25 16h25 MAIS LIDAS EM ESPORTES TÁ CHEGANDO A HORA... Paysandu pode ser rebaixado se perder para o Remo no clássico da próxima rodada? Afundado na lanterna, o rebaixamento do Paysandu parece ser questão de tempo 08.10.25 0h00 Futebol André Martha responde a críticas e anuncia medidas judiciais contra ex-diretor do Paysandu Após acusações de Fred Carvalho, ex-diretor do clube, o vereador defende as contribuições da família Martha e afirma que as doações foram pessoais e sem uso de verba pública 08.10.25 7h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (08/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo As Séries A e B do Brasileirão e as eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta quarta-feira 08.10.25 7h00 Futebol CBF divulga áudio da anulação de pênalti contra o Paysandu na Série B: 'Contato é mínimo' Lance ocorreu durante a derrota por 1 a 0 para o Botafogo-SP, resultado que manteve o time paraense na lanterna da Segundona 08.10.25 12h38