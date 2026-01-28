Paraense Rony se despede do Atlético-MG e aguarda anúncio do Santos Este seria o oitavo time do jogador paraense na carreira Estadão Conteúdo 28.01.26 23h12 O atacante Rony anunciou, nesta quarta-feira, 28, sua despedida do Atlético-MG. Em publicação realizada nas redes sociais, o jogador de 30 anos agradeceu o apoio da torcida e disse que gostaria de ter ajudado mais o clube de Belo Horizonte. Ele deve reforçar o Santos. "Gostaria de ter feito muito mais, porém, nem tudo é como a gente planeja. Agradeço a comissão técnica, funcionários, torcida e, principalmente, meus companheiros", falou o atacante. "Só quem veste essa camisa e luta por essa torcida sabe do que é ser Galo. Aqui, vivi momentos importantes, fiz parte de um grupo maravilhoso e tive a honra de conquistar um título", completou. Rony está muito próximo de reforçar o Santos na sequência da temporada de 2026. Este seria o oitavo time do jogador paraense na carreira, que também já defendeu Palmeiras, Cruzeiro, Athletico-PR, Náutico, Remo e Albirex Niigata, do Japão. Com a camisa do Atlético, Rony disputou 65 partidas, anotando 14 gols e seis assistências. Ele esteve presenta na conquista do Campeonato Mineiro do ano passado. O Santos, por sua vez, já contratou para 2026 o volante Gabriel Menino e o centroavante Gabigol, além de ter tido o retorno do meia Miguelito Terceros. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Brasileirão Santos FC Rony COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Meia do Paysandu provou açaí e tacacá e destaca a festa da torcida bicolor Caio Mello estreou no Parazão como titular da equipe 28.01.26 17h55 FUTEBOL Lateral uruguaio Facundo Bonifazi é apresentado no Paysandu e se surpreende com a torcida O lateral-esquerdo Facundo Bonifazi acompanhou a partida contra o São Raimundo, a estreia bicolor no Parazão 28.01.26 17h44 FUTEBOL Conheça os adversários dos clubes paraenses na Copa do Brasil 2026 Quatro equipes do Pará entrarão em campo pela primeira e segunda fase da competição 28.01.26 16h56 FUTEBOL Após sorteio, Tuna Luso encara o Tocantinópolis-TO pela segunda fase da Copa do Brasil Lusa terá que encarar viagem ao Tocantins (TO) para pegar o Tocantinópolis-TO 28.01.26 16h17 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (28/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Brasileirão, Série A saudita e Liga dos Campeões movimentam o futebol nesta quarta-feira 28.01.26 7h00 PRA ONDE VAI? Tiquinho rescinde com Santos, publica mensagem enigmática e intriga torcedores do Remo e do Coritiba Atacante está livre no mercado após rescindir contrato de forma amigável com o Santos 27.01.26 19h41 Liga dos Campeões Benfica x Real Madrid: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (28/01) pela Champions League Benfica e Real Madrid jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje 28.01.26 16h00 É HOJE! Confronto de Leões marca estreia do Remo na Série A contra o Vitória no Barradão Sem Nico Ferreira e Diego Hernández, suspensos, Leão Azul encara o Vitória nesta quarta-feira, em Salvador, pela primeira rodada do Brasileirão 28.01.26 7h07