Paraense Rony se despede do Atlético-MG e aguarda anúncio do Santos

O atacante Rony anunciou, nesta quarta-feira, 28, sua despedida do Atlético-MG. Em publicação realizada nas redes sociais, o jogador de 30 anos agradeceu o apoio da torcida e disse que gostaria de ter ajudado mais o clube de Belo Horizonte. Ele deve reforçar o Santos.

"Gostaria de ter feito muito mais, porém, nem tudo é como a gente planeja. Agradeço a comissão técnica, funcionários, torcida e, principalmente, meus companheiros", falou o atacante.

"Só quem veste essa camisa e luta por essa torcida sabe do que é ser Galo. Aqui, vivi momentos importantes, fiz parte de um grupo maravilhoso e tive a honra de conquistar um título", completou.

Rony está muito próximo de reforçar o Santos na sequência da temporada de 2026. Este seria o oitavo time do jogador paraense na carreira, que também já defendeu Palmeiras, Cruzeiro, Athletico-PR, Náutico, Remo e Albirex Niigata, do Japão.

Com a camisa do Atlético, Rony disputou 65 partidas, anotando 14 gols e seis assistências. Ele esteve presenta na conquista do Campeonato Mineiro do ano passado.

O Santos, por sua vez, já contratou para 2026 o volante Gabriel Menino e o centroavante Gabigol, além de ter tido o retorno do meia Miguelito Terceros.