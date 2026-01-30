Rony assina por 3 anos com o Santos após concorrência do Corinthians: 'Podemos fazer história' Estadão Conteúdo 30.01.26 19h59 Acabou a novela e o atacante Rony é, oficialmente, reforço do Santos. Depois de ver o Corinthians especular a contratação do jogador do Atlético-MG - teria feito uma sondagem -, a diretoria da equipe da Baixada oficializou acordo por três temporadas nesta sexta-feira. "Rony vestirá o Manto Sagrado do Santos FC em 2026! Aos 30 anos, o atacante com passagem pela seleção brasileira chega para reforçar o sistema ofensivo do técnico Juan Pablo Vojvoda. O novo contrato com o Peixe tem duração de três anos", disse. O reforço chega para a vaga de Guilherme, transferido para o Houston Dynamo, da Major League Soccer e que perdeu a confiança da torcida. Tiquinho Soares também está sem espaço e, por ser um jogador caro no elenco, será negociado. Gabigol foi contratado para ser o centroavante. Rony já esteve na Vila Belmiro na quinta-feira para a realização de exames e não escondeu a alegria com o retorno ao futebol paulista - já defendeu as cores do Palmeiras - após perder prestígio com Jorge Sampaoli no Atlético-MG. "Estou muito ansioso para jogar a favor da torcida, na casa do Rei Pelé. Me sinto muito feliz assim de fazer parte desse grupo e espero expressar essa felicidade dentro de campo, com essa torcida a meu favor", afirmou o reforço. "Esse apoio vai ser muito importante não só pra mim, mas para todo o elenco. Acredito que podemos fazer história com essa camisa", completou Rony, sexto maior artilheiro (23 gols) e maior assistente (21 assistências) brasileiro na história da Conmebol Libertadores quando ainda estava no Palmeiras. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Campeonato Paulista Santos FC Rony COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Meia deixa o Remo e fecha com time da Série B do Brasileiro O meia Dodô deixou o Remo e a certou com o Vila Nova-GO, clube que disputará a Série B do Brasileiro 30.01.26 16h17 MMA Sport Club Nildo "Katchau" Machado encara Yokubov no Mangu Professional League no Uzbequistão 30.01.26 12h13 futebol Gerente de futebol e ex-executivo interino do Remo deixa o clube Cadu Furtado deve deixar o Leão Azul em breve; dirigente estava na equipe desde o ano passado 30.01.26 10h35 Carlos Ferreira Molho de pimenta na rivalidade 30.01.26 10h27 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Meia deixa o Remo e fecha com time da Série B do Brasileiro O meia Dodô deixou o Remo e a certou com o Vila Nova-GO, clube que disputará a Série B do Brasileiro 30.01.26 16h17 futebol Gerente de futebol e ex-executivo interino do Remo deixa o clube Cadu Furtado deve deixar o Leão Azul em breve; dirigente estava na equipe desde o ano passado 30.01.26 10h35 Futebol Remo inicia venda de ingressos para jogo contra o Mirassol, o primeiro em casa na Série A Duelo está marcado para a próxima quarta-feira (4), às 20h, no estádio Mangueirão, em Belém. 30.01.26 13h40 futebol Novo reforço na área! Remo anuncia contratação de goleiro ex-Internacional Jogador também tem passagens pelo Corinthians e Vasco 30.01.26 9h20