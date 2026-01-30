Capa Jornal Amazônia
Rony assina por 3 anos com o Santos após concorrência do Corinthians: 'Podemos fazer história'

Estadão Conteúdo

Acabou a novela e o atacante Rony é, oficialmente, reforço do Santos. Depois de ver o Corinthians especular a contratação do jogador do Atlético-MG - teria feito uma sondagem -, a diretoria da equipe da Baixada oficializou acordo por três temporadas nesta sexta-feira.

"Rony vestirá o Manto Sagrado do Santos FC em 2026! Aos 30 anos, o atacante com passagem pela seleção brasileira chega para reforçar o sistema ofensivo do técnico Juan Pablo Vojvoda. O novo contrato com o Peixe tem duração de três anos", disse.

O reforço chega para a vaga de Guilherme, transferido para o Houston Dynamo, da Major League Soccer e que perdeu a confiança da torcida. Tiquinho Soares também está sem espaço e, por ser um jogador caro no elenco, será negociado. Gabigol foi contratado para ser o centroavante.

Rony já esteve na Vila Belmiro na quinta-feira para a realização de exames e não escondeu a alegria com o retorno ao futebol paulista - já defendeu as cores do Palmeiras - após perder prestígio com Jorge Sampaoli no Atlético-MG.

"Estou muito ansioso para jogar a favor da torcida, na casa do Rei Pelé. Me sinto muito feliz assim de fazer parte desse grupo e espero expressar essa felicidade dentro de campo, com essa torcida a meu favor", afirmou o reforço.

"Esse apoio vai ser muito importante não só pra mim, mas para todo o elenco. Acredito que podemos fazer história com essa camisa", completou Rony, sexto maior artilheiro (23 gols) e maior assistente (21 assistências) brasileiro na história da Conmebol Libertadores quando ainda estava no Palmeiras.

Palavras-chave

futebol

Campeonato Paulista

Santos FC

Rony
Esportes
