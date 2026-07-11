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Ronaldo minimiza perda de posto na artilharia das Copas e admite: 'O momento do Brasil é ruim'

O ex-atacante afirmou que já esperava ver sua marca ser superada

Estadão Conteúdo
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Ronaldo é o principal investidor do Cruzeiro (Divulgação / AC Milan)

Ronaldo Nazário viu seu nome cair no ranking dos maiores artilheiros da história das Copas do Mundo durante o Mundial de 2026, mas garante que isso está longe de ser motivo de preocupação. Ultrapassado por Lionel Messi e Kylian Mbappé ao longo da competição, o Fenômeno tratou a quebra de recordes com naturalidade e ainda fez um diagnóstico duro sobre a atual fase da seleção brasileira, eliminada nas oitavas de final pela Noruega.

Em entrevista à CazéTV, o ex-atacante afirmou que já esperava ver sua marca ser superada por jogadores do mais alto nível e brincou ao comentar a mudança na lista histórica de goleadores.

"Virou uma várzea, está todo mundo me passando. Perdi a emoção já. Mas títulos eles têm que correr muito atrás. Os caras que estão me passando e fazendo números expressivos são realmente diferentes, eles merecem. Recordes são feitos para serem batidos. Não tenho que me preocupar. Se mantiverem meus gols na história, está tudo certo."

Atualmente, Ronaldo aparece na quarta posição entre os maiores artilheiros da história das Copas, com 15 gols. À sua frente estão Messi, com 21, Mbappé, com 20, e Miroslav Klose, com 16. Harry Kane e Gerd Müller têm 14.

O Fenômeno também fez questão de elogiar a nova geração de centroavantes, destacando Harry Kane, Erling Haaland e o próprio Mbappé.

"Sobre Kane e Haaland, adoro os dois. Um tempo atrás, a gente estava falando sobre a carência de números 9 no mundo. Olha que reviravolta linda. Me sinto muito orgulhoso de ter esses caras como grandes representantes de centroavantes. O Mbappé também. Joga com a 10, mas é centroavante."

Ao analisar a campanha brasileira, Ronaldo reconheceu que o futebol do país vive um momento de inferioridade em relação às principais seleções europeias. O Brasil foi eliminado pela Noruega nas oitavas de final após derrota por 2 a 1.

"O nosso momento é muito ruim. A disputa de semifinal, quase todos europeus. Vai ser três europeus e talvez a Argentina, ou quatro europeus. A gente tem que rever, assumir com humildade que estamos abaixo e assumir nossos erros. A partir daí, tentar melhorar para os próximos ciclos."

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