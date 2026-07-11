Ronaldo minimiza perda de posto na artilharia das Copas e admite: 'O momento do Brasil é ruim' O ex-atacante afirmou que já esperava ver sua marca ser superada Estadão Conteúdo 11.07.26 19h41 Ronaldo é o principal investidor do Cruzeiro (Divulgação / AC Milan) Ronaldo Nazário viu seu nome cair no ranking dos maiores artilheiros da história das Copas do Mundo durante o Mundial de 2026, mas garante que isso está longe de ser motivo de preocupação. Ultrapassado por Lionel Messi e Kylian Mbappé ao longo da competição, o Fenômeno tratou a quebra de recordes com naturalidade e ainda fez um diagnóstico duro sobre a atual fase da seleção brasileira, eliminada nas oitavas de final pela Noruega. Em entrevista à CazéTV, o ex-atacante afirmou que já esperava ver sua marca ser superada por jogadores do mais alto nível e brincou ao comentar a mudança na lista histórica de goleadores. "Virou uma várzea, está todo mundo me passando. Perdi a emoção já. Mas títulos eles têm que correr muito atrás. Os caras que estão me passando e fazendo números expressivos são realmente diferentes, eles merecem. Recordes são feitos para serem batidos. Não tenho que me preocupar. Se mantiverem meus gols na história, está tudo certo." Atualmente, Ronaldo aparece na quarta posição entre os maiores artilheiros da história das Copas, com 15 gols. À sua frente estão Messi, com 21, Mbappé, com 20, e Miroslav Klose, com 16. Harry Kane e Gerd Müller têm 14. O Fenômeno também fez questão de elogiar a nova geração de centroavantes, destacando Harry Kane, Erling Haaland e o próprio Mbappé. "Sobre Kane e Haaland, adoro os dois. Um tempo atrás, a gente estava falando sobre a carência de números 9 no mundo. Olha que reviravolta linda. Me sinto muito orgulhoso de ter esses caras como grandes representantes de centroavantes. O Mbappé também. Joga com a 10, mas é centroavante." Ao analisar a campanha brasileira, Ronaldo reconheceu que o futebol do país vive um momento de inferioridade em relação às principais seleções europeias. O Brasil foi eliminado pela Noruega nas oitavas de final após derrota por 2 a 1. "O nosso momento é muito ruim. A disputa de semifinal, quase todos europeus. Vai ser três europeus e talvez a Argentina, ou quatro europeus. A gente tem que rever, assumir com humildade que estamos abaixo e assumir nossos erros. A partir daí, tentar melhorar para os próximos ciclos." Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa do Mundo Ronaldo artilharia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES COPA DO MUNDO 2026 Argentina e Suíça jogam neste sábado (11) por vaga na semifinal da Copa do Mundo Quem sair vencedor do confronto deste sábado enfrenta, na quarta-feira (15), em Atlanta, o vencedor do duelo entre Inglaterra e Noruega 11.07.26 12h37 COPA DO MUNDO 2026 Copa do Mundo: Miami recebe confronto entre Inglaterra e Noruega neste sábado (11) Seleção Brasileira estaria jogando neste sábado, no lugar da Noruega 11.07.26 12h36 FUTEBOL Paysandu fecha a contratação de zagueiro que estava na Série D; saiba mais Jogador foi contratado por empréstimo junto ao Noroeste-SP 10.07.26 18h15 FUTEBOL Remo: Atacante da base faz jogo-treino na lateral-esquerda e é elogiado por Condé: 'muito potencial' Jovem de 19 anos é cria da base azulina e busca seu espaço no time profissional 10.07.26 18h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES COPA DO MUNDO Que horas é Noruega x Inglaterra? Jogo da Copa do Mundo pode ser adiado por causa do calor Partida das quartas de final está marcada para este sábado (11), às 18h, mas altas temperaturas em Miami colocam o horário em risco 11.07.26 14h58 Jogador da África do Sul morre aos 25 anos dias após disputar a Copa do Mundo de 2026 Jayden jogou pela seleção Sul-Africana 3 vezes este ano 11.07.26 11h14 LUTO Quem era Jayden Adams? Saiba quem foi o jogador que morreu após a Copa do Mundo de 2026 Meia do Mamelodi Sundowns e da seleção sul-africana, ele havia conquistado a Liga dos Campeões da África nesta temporada 11.07.26 14h16 VÔLEI Belém sediará torneio internacional de vôlei feminino em setembro Competição amistosa será no Mangueirinho, reunindo Fluminense, Osasco, Minas e Alianza Lima 11.07.26 17h01