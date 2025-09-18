Ronaldo avalia SAF como melhor caminho para o Corinthians, mas volta atrás em participação Estadão Conteúdo 18.09.25 13h22 Afastado do investimento em clubes de futebol desde que deixou o Cruzeiro, Ronaldo Fenômeno ainda é uma peça influente no cenário brasileiro. Nesta quarta-feira, durante lançamento da "Casa Rede Ronaldo", em São Paulo, o empresário e ex-jogador afirmou que a SAF seria o melhor caminho para o Corinthians sanar problemas administrativos e financeiros. Ele, no entanto, recusou a participação nessa ação. "O torcedor e o sócio do Corinthians têm de entender que o melhor caminho para o clube é a criação de uma SAF. Essa é a mensagem principal quando digo que seria um comprador em potencial. Hoje, a minha vontade é zero em estar dentro do futebol, muito menos em investir o meu dinheiro em alguma aventura dentro do futebol", afirmou o ex-jogador. Neste ano, Ronaldo havia dito que investiria em uma eventual SAF corintiana, e que buscaria interessados em participar do projeto. "Se o Corinthians decidir virar SAF, arrumo o dinheiro e embarco. Isso não é surpresa nenhuma, porque acredito muito enquanto clube, massa social e torcida, além de Corinthians ser uma máquina com potencial de retorno", disse, ao podcast Denilson Show. Essa identificação com o Corinthians surgiu em 2009, quando retornou ao País e foi contratado. Em pouco mais de dois anos na equipe, conquistou Copa do Brasil e Campeonato Paulista, e encerrou sua carreira no futebol, logo após eliminação para o Tolima na Libertadores de 2011. "Logicamente, vou sempre acompanhar o Corinthians, com o maior carinho do mundo. Sou corintiano e torço muito para que o Corinthians reencontre o lugar de sucesso, onde tem de estar sempre, brigando por títulos", contou, nesta quarta-feira. Desde que vendeu sua participação na SAF do Cruzeiro para Pedro Lourenço, dono da rede Supermercados BH, Ronaldo se afastou da participação em clubes de futebol. Ele também deixou a parte que lhe pertencia no Real Valladolid, da Espanha, e chegou a se candidatar para a presidência da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) neste ano. Sem os clubes, o empresário Ronaldo tem encontrado mais tempo para se dedicar aos seus outros negócios, quase todos eles ligados ao futebol, e aos seus compromissos comerciais. Entre eles, estão as dez empresas que tem participação e outros atletas do qual é agente, como Gabriel Jesus (Arsenal), Rodrygo Goes (Real Madrid), Tamires (Corinthians), Rafael Câmara (automobilismo) e Davi Belfort (futebol americano universitário). Nas últimas semanas, Ronaldo foi visto ao lado de Andrés Sanchez, ex-presidente do Corinthians, em Ibiza, na Espanha. O dirigente está na mira do Ministério Público de São Paulo (MP-SP) pelo uso indevido de cartões corporativos durante o período em que esteve na cadeira. O órgão também apura organização criminosa, estelionato e furto nas últimas gestões do clube. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Corinthians SAF Ronaldo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Técnico do Paysandu pode improvisar Reverson no meio contra o Goiás, diz jornalista Lateral deve ganhar chance mais adiantado para dar mobilidade ao time. A informação foi divulgada por Carlos Ferreira. 18.09.25 12h27 Reencontro Paysandu pode enfrentar Esli Garcia neste sábado pela Série B; relembre números pelo Papão Esmeraldino terá oito desfalques e atacante venezuelano deve ganhar espaço no time titular 18.09.25 11h46 Futebol Círio 2025: camisa da Tuna Luso é eleita a mais bonita em enquete no Instagram de O Liberal Neste ano, Tuna, Remo, Paysandu e Vasco lançaram mantos em celebração ao Círio de Nazaré 18.09.25 11h40 Futebol Papão investe em mais treinos táticos 18.09.25 10h51 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (18/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, Champions League, Série A saudita, Libertadores e Copa Sul-Americana movimentam o futebol nesta quinta-feira 18.09.25 7h00 Futebol Técnico do Atlético-GO acredita que vitória sobre o Remo pode mudar o cenário do Dragão na Série B Equipe goiana visita o Leão Azul no próximo sábado (20), pela 27ª rodada da Segundona do Campeonato Brasileiro 18.09.25 10h13 ESPORTES VÍDEO: Morre mãe de Bernardinho, da Seleção Brasileira de vôlei; técnico se emociona em partida Maria Ângela Rezende faleceu no Rio de Janeiro; notícia foi confirmada por Bruninho em postagem emocionada 18.09.25 7h49 vai ser sucesso? Paysandu contrata irmão de MC Daniel, rebaixado para a Série D com o CSA Time anunciou no final da tarde desta quarta-feira (17) o meio-campo Gustavo Nicola, que disputou 42 jogos pelo time alagoano este ano 17.09.25 19h23