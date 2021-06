Rogério Ceni testa positivo para Covid-19; auxiliar dirige o Flamengo nos próximos dois jogos

O técnico Rogério Ceni é mais um profissional do futebol do Flamengo a testar positivo para Covid-19. O clube informou que o treinador realizou exames na segunda-feira, dia 7, e foi diagnosticado com coronavírus. Assim, Maurício Souza, técnico do Sub-20, comandará o Rubro-Negro contra o Coritiba, quinta-feira pela Copa do Brasil, e no domingo, contra o América-MG pelo Brasileirão.

Na última sexta-feira, o meia Max, o analista de desempenho Leandro Costa e os auxiliares técnicos Charles Hembert e Nelson Júnior também testaram positivo após realizarem testes no Ninho do Urubu. O mesmo aconteceu com Arrascaeta, no dia 3, mas em Montevidéu, a serviço da seleção do Uruguai.

Maurício Souza, que já dirigiu a equipe principal do Flamengo em outras oportunidades - como no início do Campeonato Estadual de 2021 - assume os treinos do grupo a partir desta terça-feira junto com o auxiliar Márcio Torres.

Na quinta-feira, no Couto Pereira, o Flamengo estreia na atual edição da Copa do Brasil. O confronto com o Coritiba, na ida da terceira fase, será às 19h. No domingo, o Rubro-Negro recebe o América, pela terceira rodada do Brasileiro, no Maracanã, às 16h.

Confira a tabela e a classificação completa clicando aqui!