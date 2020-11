Rogério Ceni se reúne com presidente do Fortaleza para comunicar acerto com o Flamengo até 2021

O Flamengo tem um novo treinador. Rogério Ceni aceitou a proposta do Rubro-Negro nesta segunda-feira e já se reuniu com o presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, para comunicar de seu acerto até dezembro de 2021. A informação foi confirmada pelo LANCE!.

O treinador, que já tinha viajado para comandar o Leão na partida de quarta-feira contra o Bahia, em Salvador, é aguardado no Rio de Janeiro na manhã desta terça-feira para acertar contrato junto à diretoria do clube carioca.

Ceni era o alvo preferido da diretoria rubro-negra desde que a demissão de Domènec Torrent foi oficializada nesta segunda-feira. O comandante do Fortaleza conversou durante a tarde com dirigentes do clube carioca, mas condicionou o acerto a um acordo amigável entre as partes, pois não quis prejudicar o clube cearense.

Com o acerto, o clube terá que arcar com a multa rescisória do treinador de 47 anos, que custará cerca de R$ 1 milhão aos cofres rubro-negros. O contrato de Ceni com o Leão era vigente até o fim do Campeonato Brasileiro, em fevereiro.