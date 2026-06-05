Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Roger Machado admite frustração após saída do São Paulo, mas garante: 'Não me arrependo'

Roger destacou que a saída precoce naturalmente deixou um sentimento de frustração

Estadão Conteúdo
fonte

Fluminense foi eliminado pelo Barcelona de Guayaquil na Libertadores (Lucas Merçon / Fluminense FC)

Menos de dois meses após sua demissão do São Paulo, Roger Machado voltou a falar sobre a curta passagem pelo clube. Em entrevista ao ge, o treinador admitiu a frustração pelo trabalho ter sido interrompido precocemente, mas garantiu que não se arrepende de ter aceitado o desafio no Morumbi.

"Não me arrependo em nenhum momento de ter aceitado o desafio. O São Paulo é um dos maiores clubes do continente e qualquer treinador gostaria de ter a oportunidade de trabalhar ali", afirmou.

Roger destacou que a saída precoce naturalmente deixou um sentimento de frustração, principalmente por ter chegado ao clube com ideias e objetivos que, segundo ele, demandavam mais tempo para serem implementados.

Durante a entrevista, o treinador também revelou que encontrou um ambiente de insatisfação já existente quando assumiu o comando da equipe. Segundo ele, esse descontentamento acabou sendo direcionado à sua figura em determinados momentos da passagem pelo Tricolor.

"Desde a minha chegada, percebi que havia uma insatisfação acumulada no ambiente, algo que vai além de um treinador ou de um momento específico", disse.

Anunciado em março para substituir Hernán Crespo, Roger permaneceu no cargo por apenas 17 partidas. Sua demissão foi confirmada após a eliminação para o Juventude na quinta fase da Copa do Brasil. No período, o treinador acumulou sete vitórias, quatro empates e seis derrotas.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

São Paulo FC

Roger Machado
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

Futebol

Carrasco do Brasil na Copa é oficializado como reforço do Águia de Marabá; entenda

Snayjder Farias da Silva, atleta nascido em 2010 e batizado em homenagem ao craque da Holanda, está apto a disputar competições oficiais pelo clube paraense.

05.06.26 16h53

Futebol

Equipe do Grupo Liberal intensifica preparação para cobertura da Copa do Mundo nos EUA

A poucos dias da viagem, equipe projeta cobertura especial do Mundial, com conteúdo multiplataforma e linguagem paraense

05.06.26 16h30

MMA Sport Club

LFA anuncia retorno a Brasília com edição 238 marcada para julho

05.06.26 15h37

Futebol

Paysandu: Somente três finais de Copa Verde tiveram 'virada' após derrota no primeiro jogo

Paysandu terá diante do Anápolis, no domingo, uma missão que poucas equipes conseguiram cumprir na história da competição regional

05.06.26 15h09

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Futebol

Carrasco do Brasil na Copa é oficializado como reforço do Águia de Marabá; entenda

Snayjder Farias da Silva, atleta nascido em 2010 e batizado em homenagem ao craque da Holanda, está apto a disputar competições oficiais pelo clube paraense.

05.06.26 16h53

Futebol

Com lei do ex, Anápolis abre boa vantagem em cima do Paysandu na final da Copa Verde

Juninho, Matheus Lagoa e Leonan fizeram os gols da vitória goiana por 3 a 1. Juninho, do Papão, descontou para os paraenses.

04.06.26 21h59

futebol

Júnior Rocha reconhece atuação abaixo do Paysandu, mas acredita em virada na Copa Verde

Técnico bicolor destacou a confiança no elenco e no apoio da torcida para reverter o placar no Mangueirão

05.06.26 9h45

COMPLICOU

Apenas no 'Cuiabaço', um time conseguiu ser campeão após perder por mais de 1 gol na primeira final

Já era? Papão terá missão quase impossível, afinal apenas o Cuiabá, em 2015, conseguiu virar uma final da Copa Verde após perder por mais de 2 gols de diferença no primeiro jogo da decisão

04.06.26 21h59

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda