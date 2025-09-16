Rodrygo ganha espaço com Xabi Alonso e indica disputa com Vinícius Júnior no Real Madrid

A estreia do Real Madrid na Liga dos Campeões trouxe sinais de mudança no ataque merengue. Rodrygo começou como titular contra o Olympique de Marselha, enquanto Vinícius Júnior ficou no banco e só entrou na vaga do compatriota. O movimento reforça a ideia de que os dois brasileiros estão em disputa direta por posição na equipe de Xabi Alonso.

A titularidade na Champions pode representar um ponto de virada para Rodrygo. Em agosto, o jornal Marca revelou que o atacante havia procurado o treinador para pedir mais espaço e confiança. A resposta veio na escalação de um torneio que, historicamente, é tratado como prioridade máxima pelo clube.

Rodrygo vinha de um início irregular, mas aproveitou a oportunidade para mostrar que pode ser útil em diferentes funções do setor ofensivo. Sua versatilidade é considerada um trunfo por Xabi Alonso, que busca equilibrar a equipe entre mobilidade e poder de decisão.

Já Vinícius Júnior atravessa um momento de instabilidade. Depois de perder a disputa pela Bola de Ouro para Rodri, do Manchester City, o atacante não manteve a mesma intensidade e viu a concorrência interna crescer. A queda de rendimento tem sido notada, sobretudo, em jogos de maior exigência.

Nesta temporada, Vinícius soma cinco partidas, com dois gols e uma assistência, mas apenas três como titular. Rodrygo, por sua vez, disputou três jogos, sendo dois desde o início. Os números ainda são modestos, mas suficientes para acender a disputa por espaço no ataque madrilenho.

A disputa ficou ainda mais acirrada nesta terça-feira. Rodrygo e Vinícius Júnior participaram de jogadas que terminaram em pênaltis a favor do Real Madrid, ambos convertidos por Kylian Mbappé. Quem ganha com isso é o próprio clube merengue, que vê dois de seus principais nomes brigando por espaço e, ao mesmo tempo, tentando recuperar o bom futebol já com foco na Copa do Mundo de 2026.