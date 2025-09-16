Rodrygo ganha espaço com Xabi Alonso e indica disputa com Vinícius Júnior no Real Madrid Estadão Conteúdo 16.09.25 17h58 A estreia do Real Madrid na Liga dos Campeões trouxe sinais de mudança no ataque merengue. Rodrygo começou como titular contra o Olympique de Marselha, enquanto Vinícius Júnior ficou no banco e só entrou na vaga do compatriota. O movimento reforça a ideia de que os dois brasileiros estão em disputa direta por posição na equipe de Xabi Alonso. A titularidade na Champions pode representar um ponto de virada para Rodrygo. Em agosto, o jornal Marca revelou que o atacante havia procurado o treinador para pedir mais espaço e confiança. A resposta veio na escalação de um torneio que, historicamente, é tratado como prioridade máxima pelo clube. Rodrygo vinha de um início irregular, mas aproveitou a oportunidade para mostrar que pode ser útil em diferentes funções do setor ofensivo. Sua versatilidade é considerada um trunfo por Xabi Alonso, que busca equilibrar a equipe entre mobilidade e poder de decisão. Já Vinícius Júnior atravessa um momento de instabilidade. Depois de perder a disputa pela Bola de Ouro para Rodri, do Manchester City, o atacante não manteve a mesma intensidade e viu a concorrência interna crescer. A queda de rendimento tem sido notada, sobretudo, em jogos de maior exigência. Nesta temporada, Vinícius soma cinco partidas, com dois gols e uma assistência, mas apenas três como titular. Rodrygo, por sua vez, disputou três jogos, sendo dois desde o início. Os números ainda são modestos, mas suficientes para acender a disputa por espaço no ataque madrilenho. A disputa ficou ainda mais acirrada nesta terça-feira. Rodrygo e Vinícius Júnior participaram de jogadas que terminaram em pênaltis a favor do Real Madrid, ambos convertidos por Kylian Mbappé. Quem ganha com isso é o próprio clube merengue, que vê dois de seus principais nomes brigando por espaço e, ao mesmo tempo, tentando recuperar o bom futebol já com foco na Copa do Mundo de 2026. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Real Madrid Xabi Alonso Rodrygo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Lembra? Veja os jogadores que estiveram no último jogo do Remo com torcida no Baenão Leão Azul possui compromisso marcado para o retorno ao Baenão e torcida promete lotar o Estádio Evandro Almeida 16.09.25 17h10 Futebol Contra o Atlético-GO, Remo busca a primeira vitória em casa no returno da Série B Leão Azul volta a jogar no Baenão e tenta voltar a vencer com o mando de campo na Segundona 16.09.25 13h46 MMA Sport Club Crawford vence Canelo e faz história no boxe com mais um título 16.09.25 12h12 Futebol Leão, um time que pontua desapontando 16.09.25 12h08 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (16/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, Champions League, Liga dos Campeões da AFC, Libertadores e Copa Sul-Americana movimentam o futebol nesta terça-feira 16.09.25 7h00 Futebol Remo inicia venda de ingressos para partida contra o Atlético-GO, no Baenão Partida ocorre às 20h30 do sábado (20) e é válida pela 27ª rodada da Série B 16.09.25 10h57 Liga dos Campeões Benfica x Qarabag: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (16/09) pela Champions League Benfica e Qarabag jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje 16.09.25 15h00 SÉRIE B 'Fazer do Baenão um grande caldeirão', projeta Pedro Rocha em reencontro com a torcida Atacante do Remo pede paciência ao torcedor e mira vitória sobre o Atlético-GO para manter a equipe na briga pelo G-4 da Série B 16.09.25 16h12