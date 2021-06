Rodriguinho decide e Bahia abre vantagem contra o Vila Nova

No OBA, o Bahia mostrou a sua força ao vencer o Vila Nova por 1 a 0, pela Terceira Fase da Copa do Brasil. Com o placar, o Tricolor joga pelo empate. Cabe ao Tigre derrotar o rival por dois gols. Se devolver pela vantagem mínima, a vaga será definida nos pênaltis.

Volta

A segunda partida entre Bahia e Vila Nova acontece na próxima quarta-feira, em Pituaçu.

Pressão do Bahia

Os primeiros 20 minutos foram de muita pressão do Tricolor. Em ritmo alucinante, o Bahia envolveu a marcação do Vila Nova e não abriu o placar por detalhe. Nas melhores oportunidades, Rodriguinho pegou firme e Georgemy salvou. Pouco depois, Thonny Anderson fez uma jogada linda e tocou por cavadinha na saída do goleiro. A bola pegou na trave e a zaga afastou.

Vila equilibra

Aos poucos, o Tigre entrou na partida e diminuiu o ritmo intenso do Bahia. Nos minutos finais, através de Kelvin, o atacante arriscou da lateral da área e Matheus Claus pegou.

Segundo tempo fulminante

Assim como nos primeiros 45 minutos, a etapa final veio com o Bahia no ataque e com poucos segundos de jogo Rodriguinho resolveu. Rossi cruzou e o meia-atacante cabeceou. Sem chances para o arqueiro.

Vila no ataque

Com a necessidade de buscar um empate, o Vila Nova se lançou ao ataque e pressionou. Na primeira chance, Matheus Claus salvou o chute de fora da área. Pouco depois, Dudu acertou a cobrança de falta no travessão.