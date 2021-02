Rodada decisiva do Brasileirão fará Globo mudar prova do líder no 'BBB'

O próximo dia 25 de fevereiro definiria mais uma liderança no programa "Big Brother Brasil", da Globo, contudo, a data será marcada por outra decisão: a rodada final do Campeonato Brasileiro fará a prova do líder da atração mudar de dia. Isso porque a 38ª partida dos clubes acontecerá no mesmo horário do "BBB 21".+ Confira a tabela completa do Brasileiro; simule a reta final

+ Quem torce para quem? Saiba o time dos campeões do BBB na história+ No coração dos brothers! Veja quais são os times dos participantes do BBB21Com isso, partidas como São Paulo e Flamengo, assim como Internacional e Corinthians, pela última rodada, serão mantidas na quinta-feira, dia 25, e definirá o título do Brasileirão. As partidas estão marcadas para 21h30. Com 66 pontos, o Colorado precisa seguir invicto para garantir o título, afinal, o Rubro-Negro está com um ponto a menos.

As informações o Uol apontam que a direção do programa ainda não escolheu como será feita a troca de datas, mas, já teria sido informada pelos dirigentes da emissora do desencontro. Historicamente, poucas vezes a atração mudou o dia de uma prova importante como a que elege um "brother" para indicar alguém ao paredão.

CBF, TNT Sports e Globo ainda definirão ao certo a ordem e os horários das partidas para a 38ª rodada. O "BBB 21" é uma das maiores audiências da emissora e vários atletas têm comentado sobre o reality nas redes. Marinho chegou a criticar a cantora Karol Conká.