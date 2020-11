Rizek abre 'Seleção SporTV' com duas camisas do 'Deus' Maradona

O apresentador André Rizek abriu o programa "Seleção SporTV" desta quinta-feira com uma homenagem ao craque Diego Maradona. Rizek colocou duas réplicas de camisas da seleção argentina e do Boca Juniors vestidas pelo ídolo que marcaram a carreira de Maradona.

- Gostaria de abrir o programa com essas camisas simbólicas do Maradona. A primeira é da Seleção Argentina da Copa de 1986, de número 10, que o Maradona vestia. E a segunda é a do Boca de 1981, ano do único título dele com a camisa do clube que torcia. Título Metropolitano, antes de ele se transferir para o futebol europeu e jogar no Napoli - disse o apresentador na abertura do programa.

Rizek ainda destacou a mudança de nome do estádio onde joga o Napoli, clube que Maradona é ídolo.

-Um estádio que vai deixar o nome do santo San Paolo e ganhar o nome de um Deus - relembrou.

Diego Armando Maradona faleceu aos 60 anos na última quarta-feira após uma parada cardíaca em sua casa, em Tigre.