River Plate anuncia ampliação da capacidade do Monumental para mais de 100 mil lugares Estadão Conteúdo 27.01.26 20h13 Stefano Di Carlo, presidente do River Plate, anunciou, nesta terça-feira, 27, a ampliação do Estádio Mâs Monumental, localizado em Buenos Aires. O plano para a casa da equipe argentina é aumentar a sua capacidade para 100 mil lugares, se tornando o quarto maior estádio do planeta. O projeto foi um trabalho em conjunto do River com a empresa alemã Schlaich Bergermann Partner (SBP), que já atuou no Estádio Bernabéu, no Maracanã, na Allianz Arena, entre outros. Ao todo, o clube irá ampliar seu estádio em 16 mil lugares, graças a construção de uma nova arquibancada. De acordo com um comunicado oficial divulgado pelo time da capital argentina, o início das obras está projetado para a primeira semana de abril. O projeto terá uma duração de aproximadamente 36 meses e custará a quantia de US$ 100 milhões (cerca de R$ 523,8 milhões na cotação atual). Esta é a segunda reforma que o River Plate faz no Monumental nos últimos anos. No final de 2020, a equipe iniciou as obras que aumentaram a sua capacidade para quase 85 mil lugares. O estádio foi palco, inclusive, da final da Libertadores de 2024, entre Botafogo e Atlético-MG, já com sua primeira grande reforma concluída. O River retorna aos gramados nesta quarta-feira, 28, no próprio Mâs Monumental. Às 20h (de Brasília), o time recebe o Gimnasia y Esgrima, em duelo válido pela segunda rodada do Torneio Apertura do Campeonato Argentino.