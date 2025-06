Rival do Flamengo no Mundial de Clubes da Fifa, Chelsea anuncia contratação de atacante

Integrante do Grupo D do Mundial de Clubes da Fifa e rival do Flamengo na fase classificatória, o Chelsea anunciou a contratação do atacante Liam Delap como reforço. O jogador de 22 anos assinou vínculo por seis temporadas e aumenta o leque de opções do treinador Enzo Maresca.

Delap concorreu ao prêmio de melhor jogador jovem da última Premier League. Contratado junto ao Ipswich Town, ele fez 12 gols em 40 jogos na última temporada, mas não conseguiu evitar o rebaixamento da equipe no Campeonato Inglês. O seu ex-time terminou na vice-lanterna, com 22 pontos e venceu apenas quatro das 38 partidas do torneio.

Dono de um estilo versátil, Liam Delap pode atuar tanto como referência na área como jogador de lado no ataque. Em declaração ao site oficial do Chelsea, ele manifestou seu contentamento com o desfecho.

"Será um lugar incrível para eu me desenvolver e espero conquistar coisas incríveis aqui e ajudar o clube a ganhar mais troféus. Sei da estrutura (do Chelsea)e posso ver a trajetória que ele está trilhando pelo elenco que tem", afirmou o atleta.

Para ficar com o jogador, o clube londrino desembolsou 30 Milhões de libras (algo em torno de R$ 228,9 milhões) e teve de vencer a concorrência de rivais como o Everton, Newcastle, Nottingham Foreste e ainda o Manchester United.

Favoritos em sua chave, ingleses e brasileiros se enfrentam no dia 20 de junho, em partida válida pela segunda rodada do Grupo D. O duelo está marcado para a Filadélfia. A estreia do Chelsea acontece no dia 16, diante do Los Angeles FC, em Atlanta.