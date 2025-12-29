Rival do Brasil no Mundial, Marrocos avança na Copa Africana de Nações com vitória sobre Zâmbia Seleção, adversária do Brasil na Copa do Mundo, garante liderança do Grupo A com 7 pontos e elimina Zâmbia do torneio O Liberal 29.12.25 20h43 A seleção de Marrocos, adversária do Brasil na fase de grupos do Mundial do próximo ano, garantiu sua vaga nas oitavas de final da Copa Africana de Nações. O feito ocorreu nesta segunda-feira, em Rabat, após vencer Zâmbia por 3 a 0, com gols de El Kaabi (duas vezes) e Brahim Díaz. Com o triunfo, a equipe marroquina, considerada uma das candidatas ao título do torneio, encerrou a fase de classificação como líder isolada do Grupo A. Com duas vitórias e um empate, a seleção anfitriã acumulou sete pontos, confirmando a classificação. A Zâmbia, por sua vez, foi eliminada da competição. Os gols da vitória Atuando sob o apoio de sua torcida, os donos da casa abriram o placar logo aos oito minutos da etapa inicial. Após um cruzamento preciso de Ounahi na área, El Kaabi apareceu com oportunismo para cabecear e fazer 1 a 0. O segundo gol da partida veio ainda antes do intervalo. Em uma investida pelo lado esquerdo, El Kaabi falhou no momento da finalização. Contudo, a sobra ficou nos pés de Brahim Díaz, que demonstrou tranquilidade para bater firme e ampliar a vantagem para 2 a 0, aos 26 minutos. Golaço de bicicleta No entanto, o lance mais espetacular da vitória de 3 a 0 sobre Zâmbia ficou reservado para o segundo tempo. Em uma bola levantada na área, El Kaabi coroou sua atuação de gala com um gol de bicicleta. O lance chegou a ser revisado pelo VAR, mas foi validado pela arbitragem, selando o triunfo. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa Africana de Nações Marrrocos oitavas COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Ex-ídolo? Após acerto com o Remo, torcedores do Paysandu chamam Pikachu de ‘mercenário’ Yago Pikachu, que fez história com a camisa do Paysandu, defenderá o Remo na Série A de 2026 01.01.26 13h39 FUTEBOL Torcedor do Paysandu deseja que Pikachu 'quebre as pernas', após atleta ter fechado com o Remo Torcedores do Paysandu foram até o perfil de Yago Pikachu e chamara o atleta de 'Judas', 'traíra' e um deles desejou que o jogador frature as pernas 01.01.26 12h06 Futebol Remo oficializa a contratação do meia Yago Pikachu, ídolo do Paysandu Jogador vai atuar pelo Remo no Campeonato Paraense, no Campeonato Brasileiro da Série A, na Copa do Brasil e na Copa Verde. 31.12.25 19h35 FUTEBOL Fortaleza se despede de Yago Pikachu e anúncio de jogador no Remo fica próximo Clube nordestino se despediu de Yago Pikachu, que fez quase 300 jogos pela equipe do Tricolor e levantou cinco taças 31.12.25 14h56 MAIS LIDAS EM ESPORTES FIM Acabou a payxão: Paysandu deixa de seguir Pikachu no Instagram após contratação pelo Remo Clube bicolor foi rápido e deixou de seguir o ex-ídolo bicolor, que tem 33 anos, após acerto com rival Remo 01.01.26 10h39 FUTEBOL Torcedor do Paysandu deseja que Pikachu 'quebre as pernas', após atleta ter fechado com o Remo Torcedores do Paysandu foram até o perfil de Yago Pikachu e chamara o atleta de 'Judas', 'traíra' e um deles desejou que o jogador frature as pernas 01.01.26 12h06 Futebol Remo oficializa a contratação do meia Yago Pikachu, ídolo do Paysandu Jogador vai atuar pelo Remo no Campeonato Paraense, no Campeonato Brasileiro da Série A, na Copa do Brasil e na Copa Verde. 31.12.25 19h35 contagem regressiva Quanto gols faltam para Cristiano Ronaldo atingir marca de 1000 gols na carreira? Atacante do Al-Nassr pode alcançar o feito ainda em 2026 01.01.26 8h50