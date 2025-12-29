Rival do Brasil no Mundial, Marrocos avança na Copa Africana de Nações com vitória sobre Zâmbia

A seleção de Marrocos, adversária do Brasil na fase de grupos do Mundial do próximo ano, garantiu sua vaga nas oitavas de final da Copa Africana de Nações. O feito ocorreu nesta segunda-feira, em Rabat, após vencer Zâmbia por 3 a 0, com gols de El Kaabi (duas vezes) e Brahim Díaz.

Com o triunfo, a equipe marroquina, considerada uma das candidatas ao título do torneio, encerrou a fase de classificação como líder isolada do Grupo A. Com duas vitórias e um empate, a seleção anfitriã acumulou sete pontos, confirmando a classificação. A Zâmbia, por sua vez, foi eliminada da competição.

Os gols da vitória

Atuando sob o apoio de sua torcida, os donos da casa abriram o placar logo aos oito minutos da etapa inicial. Após um cruzamento preciso de Ounahi na área, El Kaabi apareceu com oportunismo para cabecear e fazer 1 a 0.

O segundo gol da partida veio ainda antes do intervalo. Em uma investida pelo lado esquerdo, El Kaabi falhou no momento da finalização. Contudo, a sobra ficou nos pés de Brahim Díaz, que demonstrou tranquilidade para bater firme e ampliar a vantagem para 2 a 0, aos 26 minutos.

Golaço de bicicleta

No entanto, o lance mais espetacular da vitória de 3 a 0 sobre Zâmbia ficou reservado para o segundo tempo. Em uma bola levantada na área, El Kaabi coroou sua atuação de gala com um gol de bicicleta. O lance chegou a ser revisado pelo VAR, mas foi validado pela arbitragem, selando o triunfo.