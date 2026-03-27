Rival do Brasil na Copa, Marrocos estreia técnico com empate no fim diante do Equador Estadão Conteúdo 27.03.26 19h42 Lutando na justiça pelo título da Copa Africana das Nações com Senegal e estreando o técnico Mohamed Quahbi, substituto de Walid Regragui, que se demitiu, o Marrocos encarou o Equador, no Wanda Metropolitano, em Madri, e buscou a igualdade por 1 a 1 nos minutos finais após ter um gol polêmico anulado. Adversário do Brasil na estreia da Copa do Mundo, Marrocos ficou em desvantagem com gol de Yeboah já na segunda etapa. O jogador mandou para a área, aproveitou a escorada de Gonzalo Plata e bateu forte, colocado, para festa dos equatorianos. El Aynaoui teve a oportunidade da igualdade logo depois, aos 15 minutos, mas desperdiçou a cobrança da penalidade, parando em defesa do goleiro Galíndez. No rebote, até veio o 1 a 1 com Hrimat, mas o lance acabou anulado pelo VAR por invasão à área do autor do gol. O Marrocos, mesmo bastante modificado, quase empatou em cruzamento para Rahimi. O atacante não alcançou a bola e ela passou raspando. A pressão nos minutos finais foi grande e deu resultado aos 43 minutos, com redenção de El Aynaoui, aparecendo livre na área para cabecear às redes após escanteio de Hakimi. Os cinco minutos de acréscimos foram elétricos, com Marrocos - não perde desde janeiro de 2024 sem levar em consideração o jogo com Senegal, ainda sob judice -, buscando a virada. O time africano pediu uma penalidade, em lance cavado na área. O Equador, satisfeito com a igualdade, tocou a bola e se mostrou feliz com o resultado. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol amistoso internacional Marroscos Equador COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Equipes sondam situação de meio-campista do Paysandu, mas clube aposta na valorização do atleta Alguns clubes do país fizeram ofertas pelo jogador de 18 anos, mas diretoria aposta em valorização 27.03.26 16h21 futebol Árbitro relata em súmula descarga elétrica em atleta do Remo durante jogo contra o Porto Velho Caso ocorreu com o atacante Rafael Monti no segundo tempo da partida 27.03.26 12h23 futebol Auxiliar do Remo vê influência da arbitragem na derrota para o Porto Velho na Copa Norte Substituto de Léo Condé ainda destacou que o time para o próximo jogo do torneio não está definido 27.03.26 10h29 FUTEBOL Paysandu visa recuperar três jogadores para a estreia na Série C; clube busca contratação Papão quer recuperar atletas de olho na disputa da Série C e vai rodar o elenco e partidas da Copa Norte 26.03.26 19h20 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (27/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Amistosos internacionais movimentam o futebol nesta sexta-feira 27.03.26 7h00 futebol Porto Velho provoca Remo nas redes sociais após vitória na Copa Norte: 'Hoje o Leão foi domado' Leão Azul perdeu para a Locomotiva na estreia do torneio regional 27.03.26 8h53 futebol Árbitro relata em súmula descarga elétrica em atleta do Remo durante jogo contra o Porto Velho Caso ocorreu com o atacante Rafael Monti no segundo tempo da partida 27.03.26 12h23 FUTEBOL Paysandu visa recuperar três jogadores para a estreia na Série C; clube busca contratação Papão quer recuperar atletas de olho na disputa da Série C e vai rodar o elenco e partidas da Copa Norte 26.03.26 19h20