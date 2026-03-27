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Rival do Brasil na Copa, Marrocos estreia técnico com empate no fim diante do Equador

Estadão Conteúdo

Lutando na justiça pelo título da Copa Africana das Nações com Senegal e estreando o técnico Mohamed Quahbi, substituto de Walid Regragui, que se demitiu, o Marrocos encarou o Equador, no Wanda Metropolitano, em Madri, e buscou a igualdade por 1 a 1 nos minutos finais após ter um gol polêmico anulado.

Adversário do Brasil na estreia da Copa do Mundo, Marrocos ficou em desvantagem com gol de Yeboah já na segunda etapa. O jogador mandou para a área, aproveitou a escorada de Gonzalo Plata e bateu forte, colocado, para festa dos equatorianos.

El Aynaoui teve a oportunidade da igualdade logo depois, aos 15 minutos, mas desperdiçou a cobrança da penalidade, parando em defesa do goleiro Galíndez. No rebote, até veio o 1 a 1 com Hrimat, mas o lance acabou anulado pelo VAR por invasão à área do autor do gol.

O Marrocos, mesmo bastante modificado, quase empatou em cruzamento para Rahimi. O atacante não alcançou a bola e ela passou raspando. A pressão nos minutos finais foi grande e deu resultado aos 43 minutos, com redenção de El Aynaoui, aparecendo livre na área para cabecear às redes após escanteio de Hakimi.

Os cinco minutos de acréscimos foram elétricos, com Marrocos - não perde desde janeiro de 2024 sem levar em consideração o jogo com Senegal, ainda sob judice -, buscando a virada. O time africano pediu uma penalidade, em lance cavado na área. O Equador, satisfeito com a igualdade, tocou a bola e se mostrou feliz com o resultado.

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