Richarlison entra no radar da Juventus e pode deixar o Tottenham, diz jornal italiano O perfil do jogador agrada ao técnico Luciano Spalletti, do clube italiano Estadão Conteúdo 17.07.26 9h47 A temporada europeia, que terá início a partir do mês de agosto, após o término da Copa do Mundo, pode apresentar novidades para o atacante Richarlison. O jogador está no radar da Juventus e pode trocar a Premier League pelo futebol italiano. De acordo com informações do jornal Gazzeta dello Sport, a prioridade da equipe de Turim é o francês Kolo Muani, do Paris Saint-Germain. O clube francês, no entanto, recusou uma oferta inicial de 40 milhões de euros (aproximadamente R$ 234 milhões) feita pelos italianos. Dessa forma, o "Pombo" surge como plano B da diretoria. O perfil do jogador agrada ao técnico Luciano Spalletti. O estilo rompedor e a solidariedade na marcação na saída de bola são vistos como pontos positivos para que ele tenha uma passagem satisfatória na Itália, na visão da comissão técnica. Richarlison tem contrato com o Tottenham até junho de 2027 e já manifestou a sua intenção de deixar o clube. Os dirigentes ingleses não se opõem à saída do atleta e admitem negociar o jogador por uma proposta de até 25 milhões de euros (algo em torno de R$ 146 milhões). Na última temporada pelo Tottenham, o atacante brasileiro anotou 12 gols e deu cinco assistências em 43 partidas. Aos 29 anos, Richarlison foi revelado pelo América-MG e teve boa passagem pelo Fluminense. Negociado com o Watford em 2017, ele se transferiu para o Everton no ano seguinte, onde ficou por quatro temporadas até ser adquirido pelo Tottenham Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Juventus Richarlison Tottenham COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Em jogo-treino com o Ituano-SP, Remo reencontra técnico e atacante que foi campeão pelo Leão Leão fara seu segundo e último teste antes de enfrentar o Corinthians-SP, no retorno da Série A 17.07.26 16h16 mais esportes Trilha Cicloturística do Marajó reúne ciclistas e movimenta o turismo na região Pedal está na quinta edição e conta com mais de mil inscritos 17.07.26 12h36 futebol Zagueiro do Remo reencontra o Corinthians em duelo pelo Brasileirão Marllon teve três passagens pelo Corinthians; última foi em 2020 17.07.26 12h30 MMA Sport Club Ultra BNF XV, Felipe Jordan vence Daniel Pesão e agita a Ilha do Marajó 17.07.26 11h42 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Em jogo-treino com o Ituano-SP, Remo reencontra técnico e atacante que foi campeão pelo Leão Leão fara seu segundo e último teste antes de enfrentar o Corinthians-SP, no retorno da Série A 17.07.26 16h16 Brasil perde para a Polônia e fica perto da eliminação na Liga das Nações Masculina de Vôlei 18.07.26 0h01 Futebol Ítalo mira acesso, evita clima do Amazonas e reforça desejo de seguir no Paysandu Artilheiro bicolor destaca importância da vitória sobre o Guarani, projeta duelo pela Série C e afirma que quer permanecer na Curuzu para 'fechar o ano com chave de ouro' 17.07.26 20h06 Futebol Corinthians pode ganhar reforços, mas ainda terá baixa importante contra o Remo Hugo, Vitinho e Gustavo Henrique avançam na recuperação e podem ampliar opções de Fernando Diniz; Rodrigo Garro cumpre suspensão na Neo Química Arena 17.07.26 19h42