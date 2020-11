Richarlison dedica seu gol à população do Amapá: 'Espero que resolvam a situação de lá logo'

O atacante Richarlison se manifestou sobre a crise de energia elétrica que vem assolando o Amapá. Em entrevista coletiva online divulgada nesta terça-feira, após a vitória por 2 a 0 da Seleção Brasileira sobre o Uruguai no Estádio Centenário, o camisa 7 destacou.

- É sempre bom marcar gols com a camisa da Seleção. Falando nisso, queria dedicar meu gol às pessoas que moram no Amapá. Eu, como cidadão, peço que as autoridades se pronunciem e tomem a decisão logo. Que possam olhar com carinho os cidadãos de bem, que pagam impostos e comida muito caros e vêm sofrendo. Espero que tomem logo as providências - e também falou sobre seu desempenho em campo:

- Vou evoluindo, nesses grandes jogos, a gente costuma crescer mais em campo - completou.

O estado do Norte do Brasil convive com problemas de energia elétrica desde o dia 3 de novembro, após um incêndio ter atingido a sua principal subestação. No total, 13 das 16 cidades ficaram por quatro dias às escuras.

No dia 7, houve a retomada da energia elétrica. A distribuição para 90% da população do estado feita por rodízio, que dura entre três e quatro horas. Entretanto, nesta terça-feira, de acordo com a Rede Amazônia (afiliada da Rede Globo), houve apagão total em Macapá. Apenas hospitais, órgãos públicos e estabelecimentos comerciais, que funcionam com geradores, continuam a ter energia elétrica.